Le phénomène Miika Muurinen débarque en Euroleague… avant la NBA !

Miika Muurinen a finalement changé d’avis. Pour notre plus grand plaisir. Interrogé sur son avenir pendant le dernier Eurobasket, une compétition au cours de laquelle il s’est révélé au grand public, il assurait vouloir retourner au lycée pour y effectuer une dernière saison avant de jouer en NCAA pour ensuite prétendre à la NBA. Le Finlandais volant était d’ailleurs déjà suivi par les plus grandes facs du pays comme Kentucky, North Carolina, etc.

Mais à force de fréquenter des pros et le plus haut niveau pendant de nombreuses semaines (préparation et tournoi), le jeune homme de 18 ans s’est dit qu’il se sentait prêt pour passer un cap et pour en faire son quotidien. Il a donc fait marche arrière et s’est décidé à revenir en Europe. Pas n’importe où d’ailleurs. Il va découvrir la deuxième meilleure ligue au monde, l’Euroleague, dans l’une des atmosphères les plus bouillantes du continent, au Partizan Belgrade.

La sensation de l’EuroBasket de retour en Europe ?

Miika Muurinen va pouvoir se forger au sein d’un club culte, au roster chargé (Isaac Bonga, Jabari Parker), avec des supporters fanatiques. Une très belle expérience en vue de rejoindre ensuite la NBA. Le Partizan a déjà envoyé quelques prospects outre-Atlantique par le passé et Muurinen est aujourd’hui considéré comme un potentiel choix de draft haut placé en… 2027. Il a le temps de voir sa cote dégringoler ou évidemment monter encore un peu plus s’il confirme les espoirs placés en lui en Serbie.

Long, athlétique, bon shooteur et avec des attitudes de basketteur, ce fils de deux anciens internationaux finlandais a toutes les armes pour réussir au plus haut niveau. Il sera l’une des attractions de la saison en Euroleague.