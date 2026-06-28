Miles Bridges envoyé à Phoenix, Charlotte continue son lifting

Miles Bridges est envoyé aux Phoenix Suns. Quelques jours après le trade de LaMelo Ball, Charlotte continue de bouger !

Les Hornets continuent de bouger avant l’ouverture de la free agency. Selon ESPN, la franchise de Caroline du Nord a trouvé un accord avec les Phoenix Suns pour envoyer Miles Bridges, un premier tour de Draft 2029 (le moins favorable) et un second tour 2027, lui aussi le moins favorable, en Arizona.

En échange, Charlotte récupère Grayson Allen, Royce O'Neale et un premier tour de Draft 2033 non protégé en provenance des Suns.

LaMelo Ball à Minnesota !

Pour Phoenix, l’idée est claire : ajouter un ailier titulaire de 28 ans, suivi depuis plusieurs années par la franchise, tout en allégeant la facture. Avec ce deal, les Suns économisent environ 20 millions de dollars de luxury tax et libèrent une place dans leur effectif à l’approche du marché des agents libres.

Sportivement, Miles Bridges apporte de l’impact physique, du scoring et une vraie présence sur les postes d’ailiers. Phoenix lâche tout de même un premier tour lointain et non protégé dans l’opération.

Côté Charlotte, le mouvement s’inscrit dans la suite logique de la reconstruction, quelques jours après avoir transféré LaMelo Ball aux Timberwolves. Les Hornets récupèrent deux vétérans fiables, habitués aux matches qui comptent, avec Grayson Allen et Royce O'Neale. Mais le vrai prix du deal, c’est surtout ce premier tour 2033 non protégé, potentiellement très précieux selon l’état des Suns à ce moment-là.

Après plusieurs saisons marquées par l’instabilité, Charlotte continue donc de tourner la page et de récupérer des actifs pour l’avenir. Phoenix, de son côté, cherche à rester compétitif immédiatement tout en gagnant un peu de flexibilité financière.