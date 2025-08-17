Nadir Hifi quitte le groupe, les 12 Bleus pour l’Euro connus !

Le sélectionneur de l'équipe de France Frédéric Fauthoux a tranché ! Comme attendu, le patron des Bleus a dévoilé ce dimanche les 12 joueurs sélectionnés pour participer à l'Eurobasket 2025. Outre le forfait de Vincent Poirier, touché au genou et non-remplacé après le refus de Moussa Diabaté, le grand perdant se nomme Nadir Hifi.

Et ce choix ne représente pas une surprise. Face à l'Espagne (78-73) en amical samedi à Bercy, le joueur du Paris Basket avait eu le temps de jeu le plus faible : 5 minutes. Le talent de 23 ans a aussi été la victime des performances intéressantes de ses concurrents. On pense directement à Sylvain Francisco, dont l'impact a séduit en sortie de banc.

Pendant cette préparation, Jaylen Hoard a également marqué des points et figure donc dans la liste finale. Pour le reste du groupe, il n'y a finalement aucune surprise. Avec bien évidemment les jeunes Bilal Coulibaly et Zaccharie Risacher pour épauler le capitaine Guerschon Yabusele.

Une incertitude pouvait tout de même exister concernant Timothé Luwawu-Cabarrot, moins utilisé sur les derniers matches. Mais avec la structure de la liste (sans Poirier ou un intérieur pour le remplacer) et son expérience, l'ailier a conservé la confiance de Fauthoux pour ce tournoi.

Il sera d'ailleurs intéressant de suivre les adaptations du sélectionneur à l'intérieur, avec seulement deux "vrais" pivots : Alexandre Sarr et Mouhammadou Jaiteh.

La suite pour les Bleus ? La Grèce dimanche prochain pour conclure cette préparation avant le début de l'Euro le 28 contre la Belgique.

La liste des 12 Bleus pour l'Eurobasket 2025 : Matthew Strazel, Elie Okobo, Isaïa Cordinier, Sylvain Francisco, Théo Maledon, Bilal Coulibaly, Timothé Luwawu-Cabarrot, Zaccharie Risacher, Jaylen Hoard, Guerschon Yabusele, Alexandre Sarr et Mouhammadou Jaiteh.

