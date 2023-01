La saison 2022-2023 est celle de tous les records. Entre les 71 points de Donovan Mitchell et le triple-double à 60 points Luka Doncic, la NBA a rarement vu autant de gros cartons. La ligue est plus que jamais portée vers l’attaque et voit émerger de nombreux scoreurs.

Depuis le début de l’exercice, 55 joueurs tournent ainsi à plus de 20 points par rencontre — sans tenir compte d’un minimum de matches joués. C’est bien plus que le record All-Time, égalé en 2020-2021, de 31 joueurs éligibles à apparaître au classement. C’est même 28 de moins que l’année dernière.

Avec une défense de moins en moins intense et des stars toujours plus responsabilisées, ce phénomène est une évolution logique. Le nombre de points pour 100 possessions n’a jamais été aussi haut (113,7), ce qui tend à souligner les changements d’un jeu offensif devenu roi. Avec des attaques plus talentueuses que jamais et un contexte propice aux performances, il est naturel de voir une myriade de joueurs au-dessus de la barre symbolique des 20 points. Nous faisons toutefois face à une véritable explosion qui pourrait radicalement redéfinir les standards statistiques de la NBA.

Donovan Mitchell : les 5 chiffres clés d’une performance historique

La liste complète des joueurs NBA à plus de 20 points par match :

Le classement des 55 joueurs concernés, d'après Basketball Reference :

Luka Doncic (34,2)

Joel Embiid (33,6)

Giannis Antetokounmpo (31,0)

Shai Gilgeous-Alexander (30,8)

Jayson Tatum (30,8)

Kevin Durant (29,7)

Stephen Curry (29,7)

Donovan Mitchell (29.3)

LeBron James (29,1)

Ja Morant (27.6)

Trae Young (27,5)

Damian Lillard (27,4)

Anthony Davis (27.4)

Jaylen Brown (27.2)

Devin Booker (27.1)

DeMar DeRozan (26.1)

Kyrie Irving (26,0)

Zion Williamson (26.0)

Pascal Siakam (25.8)

Nikola Jokic (24.9)

Lauri Markkanen (24.5)

Julius Randle (24,1)

De'Aaron Fox (23.8)

Zach LaVine (23.8)

Paul George (23.7)

Anthony Edwards (23,6)

LaMelo Ball (23,1)

Bradley Beal (22.9)

Anfernee Simons (22.2)

Jimmy Butler (22.1)

Kristaps Porzingis (22.0)

Jalen Brunson (21,9)

Jerami Grant (21.9)

James Harden (21.8)

Darius Garland (21.4)

Bam Adebayo (21.4)

CJ McCollum (21.3)

Kyle Kuzma (21,3)

Jalen Green (21,3)

Keldon Johnson (21.3)

Tyler Herro (21.2)

Paolo Banchero (21.2)

Bojan Bogdanovic (21.2)

Desmond Bane (21.2)

Tyrese Maxey (21,2)

Terry Rozier (21.0)

Jordan Poole (20,8)

Klay Thompson (20.8)

Karl-Anthony Towns (20,8)

Brandon Ingram (20,8)

Jordan Clarkson (20,7)

Tyrese Haliburton (20,2)

Franz Wagner (20.2)

Kelly Oubre Jr. (20,2)

Dejounte Murray (20.1)

Le Miami Heat a battu un record NBA qui doit faire plaisir à Erik Spoelstra