La NBA a évidemment rejeté la requête des Mavericks

C'est un panier qui pourrait coûter cher aux Dallas Mavericks une fois la saison officiellement terminée. Quelques semaines en arrière, le 22 mars dernier, la franchise texane affrontait les Golden State Warriors. Et elle a laissé Kevon Looney marquer deux points tranquillement parce que les cinq joueurs des Mavs se trouvaient du mauvais côté du terrain après un temps mort. Ils attendaient la remise en jeu (en compagnie de l'un des arbitres) parce qu'ils pensaient avoir la possession.

Grosse polémique après Mavericks – Warriors, Mark Cuban veut faire rejouer le match

Les Mavericks ont déposé une requête via leur propriétaire Mark Cuban après la rencontre. La NBA a mené son enquête et elle a refusé cette demande, comme on pouvait s'y attendre.

"L'incident s'est produit à 14 minutes de la fin du match et Dallas a repris deux fois l'avantage dans les 4 dernières minutes. Dans ces circonstances, les Mavericks n'ont pas pu prouver qu'ils ont été privés d'une vraie chance de gagner le match et la requête a été refusée rien que pour ce motif", confie la ligue dans un communiqué.

Ironie du sort, Dallas a fini par perdre de 2 points... mais seulement parce que Reggie Bullock a balancé une prière à trois-points dans les ultimes dixièmes de seconde alors que la rencontre était déjà pliée.