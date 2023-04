Nike offre à Devin Booker une GT Cut 2 exclusive

Alors que les Suns vont tenter de cloturer leur série contre les Clippers, Nike offre un joli petit cadeau à Devin Booker avec une GT Cut 2 spécialement concocté pour la superstar de Phoenix.

Book a été un des plus grand fan de la série Kobe, ce n'est donc pas une surprise de le voir affublé de cette silhouette low cut avec son épaisse semelle et son amorti ultra efficace, parfait pour les appuis du scoreur.

Niveau esthétique, les couleurs feront penser aux déserts d'Arizona, avec du marron, un vert olive et du orange sur l'arrière et le swoosh en cuir. Le logo de D-Book est placé sur l'étiquette de la languette du pied droit et la mention "Keep It Tight sur celle du pied gauche.

En attendant que Nike propose à Booker son tout premier vrai modèle signature, nous allons profiter de voir sur la grande scène NBA cette superbe version PE.

Les images de la Nike Zoom GT Cut 2 Book