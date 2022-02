Nikola Jokic admire Joel Embiid et lui souhaite d’être MVP

Par la force des choses, Nikola Jokic et Joel Embiid sont mis en comparaison cette saison, après avoir déjà à la lutte pour le trophée de MVP l'année dernière. On pourrait penser que cela agacerait le Joker d'être toujours analysé en fonction de ce que fait le pivot des Sixers dans le même temps. Sauf que Jokic est du genre bienveillant et respectueux de ses pairs. Voilà ce qu'il a déclaré au sujet d'Embiid cette semaine sur Nuggets 360.

"A vrai dire, j'aime cette comparaison parce que je pense que Joel est un grand joueur. Je ne crois pas que nos styles soient similaires, mais j'aimerais pouvoir faire les choses qu'il sait faire parce qu'il est incroyable. Il est très agressif et il fait une saison de très haut niveau. Je suis heureux qu'il joue à ce niveau parce que c'est un big man. Shaq doit apprécier aussi vu qu'on disait que les big men perdaient du terrain. Or, Giannis a gagné deux titres de MVP de suite, moi j'ai gagné l'an dernier et j'espère que Joel Embiid gagnera ce titre un jour aussi".

L'une des seules personnes à pouvoir priver Nikola Jokic du back to back pour le titre de MVP est justement Joel Embiid, les deux hommes étant les favoris des bookmakers avec Giannis Antetokounmpo pour le trophée 2022.

Lorsqu'Embiid est interrogé à ce sujet, il ne cache pas qu'il estime mériter d'être désigné cette saison.

Nikola Jokic est devenu fan d'un coach rival pendant le All-Star Game