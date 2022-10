Ces dernières semaines, le Thunder est un peu dans l'oeil du cyclone, en tant qu'équipe la plus clairement passée en mode tanking depuis deux ans. Beaucoup aimeraient voir Shai Gilgeous-Alexander ailleurs, pour ne pas gâcher ses meilleures années, ou juste simplement voir Sam Presti lui adjoindre un peu plus de joueurs de qualité. D'aucuns en sont même venus à comparer la stratégie d'Oklahoma City à celle... du Process des Sixers back in the days...

Il n'en fallait pas moins pour que des fans du Thunder - oui, vous trois au fond de la salle - ne s'emparent des statistiques pour montrer que ce que fait Sam Presti est bien moins scandaleux que l'autre Sam, Hinkie, l'architecte maudit du Process.

En effet, si l'on prend la période 2014-2016 sur laquelle les Sixers ont le plus tanké comme des cochons, on arrive à un bilan de 47 victoires pour 199 défaites, soit 19.1% de victoires. Prenons le bilan du Thunder depuis 2021, en imaginant que l'équipe coachée par Mark Daigneault (combien d'entre vous s'en souvenaient ?) perde absolument TOUS ses matches cette saison. 82 défaites, 0 victoire. Et bien même là, le pourcentage de victoires d'OKC sur 2020-2021 (22 victoires, 50 défaites), 2021-2022 (24 victoires, 58 défaites) et 2022-2023 (avec un 0-82) serait supérieur : 46 victoires pour 190 défaites (19.4%), grâce à la saison dans la bulle avec moins de matches disputés.

Oui, les chiffres sont un peu tordus et manipulés en faveur d'OKC sur ce coup-là, mais c'est surtout totalement fou de se dire qu'avec une saison à 0 victoire, le Thunder ne ferait pas vraiment pire que les Sixers. Cette période était définitivement dingue, avec des joueurs tradés et libérés à tour de bras pour éviter tout risque de gagner trop de matches et de ne pas être dans le coup le jour de la loterie...

A priori, même avec la perspective de pouvoir drafter Victor Wembanyama, le Thunder gagnera quelques matches cette saison. On n'imagine pas "SGA" ou même Luguentz Dort foncer tête baissée vers un mur de défaites.

