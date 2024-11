La stat a de quoi surprendre au regard du pedigree des deux stars qui accompagnent Norman Powell. Aux côtés de Nikola Jokic et Kevin Durant, le 46ème choix de la draft 2015 est ainsi le seul joueur de la ligue à signer plus de 25 points par rencontre à plus de 50% au shoot et 40% derrière l'arc sur ce début de saison. Une performance qui impressionne autant qu'elle surprend tant l'ailier de 31 ans semble avoir franchi un nouveau palier en ce début d'exercice. L'intéressé en revanche, qui bénéficie à plein du départ de Paul George vers Philly et de la nouvelle blessure de Kawhi Leonard, avait semble-t-il tout prévu.

"Je m'y attendais. J'ai toujours travaillé pour atteindre ce niveau et j'y ai toujours cru. Ce niveau de jeu n'a rien de nouveau pour moi. Je sais que beaucoup de gens sont étonnés, mais c'est ce que j'avais en tête. C'est à ce niveau que je me voyais évoluer dans cette ligue." Des propos plein de confiance que Norman Powell, auteur de 25,5 points à 51,5% au shoot dont 49,4% à trois points en 10 matchs cette saison, complétait alors, évoquant l'impact de son nouveau statut sur les défenses adverses.

Norman Powell over his last 10 games: 31 PTS - 4 AST - 67% FG

24 PTS - 3 REB - 3 AST

31 PTS - 12 REB - 2 AST

26 PTS - 6 AST - 6 3PM

23 PTS -3 AST - 3 STL

24 PTS - 2 REB - 2 AST

23 PTS - 2 REB - 2 AST

30 PTS - 5 REB - 2 AST

20 PTS - 1 REB - 1 BLK

37 PTS - 7 3PM - 67% FG (Via… pic.twitter.com/ZCuvdLMxpb — NBACentral (@TheDunkCentral) November 12, 2024

"Ils (adversaires) ne me lâchent pas d'une semelle et ne vont pas souvent aider. Lorsque je suis devant leur banc de touche, je les entend dire des trucs du genre "ne quitte pas le corner, "n'aide pas" ou "reste à son contact." Une attention toute particulière et un traitement de faveur qui n'empêchent pas l'ancien d'UCLA de garder la tête froide et de continuer de jouer son jeu. "S'ils font prise à deux, je lâche le ballon. J'ai confiance en mes coéquipiers. Je ne cherche pas à forcer les choses. Je joue au basket comme il doit être joué."

Encore auteur de 31 points à 10 sur 15 au shoot dans la nuit de lundi à mardi face à OKC, Norman Powell, bien parti dans la course au MIP cette saison, pourrait bien fêter sa première sélection au All-Star Game en février prochain s'il continue à ce rythme.

NORMAN POWELL AT THE BUZZER 🚨 pic.twitter.com/cpyMlLZQyL — Bleacher Report (@BleacherReport) November 12, 2024

D.R.