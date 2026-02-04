Dans le cadre d'un échange entre les Chicago Bulls et les Charlotte Hornets, Ousmane Dieng arrive dans l'Illinois.

Un changement de décor pour Ousmane Dieng sur cette deadline des trades. Si son départ de l'Oklahoma City Thunder n'avait pas été annoncé, il était pressenti dans le cadre d'un échange avec les Charlotte Hornets, qui récupèrent aussi un pick au second tour, contre Mason Plumlee.

Et selon les informations du journaliste d'ESPN Shams Charania, le Français quitte déjà les Hornets pour rejoindre les Chicago Bulls. En effet, Dieng débarque dans l'Illinois avec Collin Sexton et trois picks au second tour contre Coby White et Mike Conley.

Dans l'incapacité de s'entendre avec White concernant une prolongation, Chicago a donc saisi l'opportunité de l'échanger avant la deadline. Malgré quelques bonnes périodes (notamment en 2024-2025), le joueur de 25 ans n'a pas réussi à s'imposer comme un membre incontournable du renouveau des Bulls.

Et avant sa Free Agency cet été, la direction de Chicago a décidé de tourner la page. Un mouvement plutôt attendu après les récents départs de Nikola Vucevic et Kevin Huerter. Aux Hornets, Coby White devra profiter de l'occasion pour se montrer avant une éventuelle prolongation. Concernant Conley, il devrait négocier un buyout pour potentiellement... retourner aux Minnesota Timberwolves.

Pour les Bulls, Sexton, qui avait pourtant trouvé sa place à Charlotte, pourrait seulement être de passage avec un contrat expirant au terme de la saison. Par contre, Dieng peut incarner un profil à (re)lancer. Intéressant sur certaines séquences à OKC, le Tricolore était barré par une concurrence trop importante.

À Chicago, il aura un coup à jouer sur cette fin d'exercice. Et avant de devenir agent libre protégé l'été prochain, Ousmane Dieng doit clairement se mettre en évidence.

