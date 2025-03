Paige Bueckers sensationnelle pour qualifier UConn

Jamais une joueuse de UConn, et Dieu sait que des légendes sont passées par cette université, n'avait inscrit 40 points lors d'un match de Tournoi NCAA. Paige Bueckers a été obligée de hausser le ton et de marquer l'histoire des Huskies pour sortir son équipe du piège.

Samedi, lors de la rencontre du Sweet Sixteen entre UConn et Oklahoma, la future n°1 de Draft a pris feu alors que le groupe de Geno Auriemma était mené de 4 points à la pause. Paige Bueckers a shooté à 16/27 dont un violent 6/8 à 3 points, avec 6 rebonds, 3 interceptions et 2 contres. UConn l'a finalement emporté assez largement (82-59) pour rejoindre USC, son prochain adversaire, en Elite Eight.

PAIGE BUECKERS TODAY 🔥 • 40 POINTS

• 6 REBOUNDS

• 6/8 3PM

• 16/27 FG pic.twitter.com/y96m7733H5 — Women’s Hoops Network (@WomensHoops_USA) March 29, 2025

L'autre star du samedi en NCAA, c'est Hailey Van Lith. L'arrière de TCU est devenue la première athlète (hommes et femmes confondus) à mener trois universités différentes en Elite Eight (après Louisville et LSU). Avec ses 26 points, "HVL" a permis à TCU de dominer Notre Dame et son trio Hidalgo-Miles-Citron. C'est la première fois de l'histoire de l'université que son équipe de basket se qualifie parmi les 8 meilleures formations du tournoi.

UCLA a écarté Ole Miss (76-62) après un récital de Lauren Betts, possible 1st pick 2026, qui a fini avec 31 points à 15/16, 10 rebonds et 3 contres. Les Californiennes, favorites du Tournoi, affronteront LSU, vainqueur en 2023, au prochain tour.

Le programme de l'Elite Eight

Duke (2) - South Carolina (1), dimanche à 19h

LSU (3) - UCLA (1), dimanche à 21h

Texas (1) - TCU (2), mardi à 1h

UConn (1) - USC (2), mardi à 3h