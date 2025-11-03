Paul George coûte aussi cher que… tout l’excellent supporting cast du Thunder

Cette saison, le noyau du champion en titre coûte autant qu’un Paul George… qui n’a pas encore joué.

Le champion en titre fait mieux que gérer : il optimise à l’extrême. Cette saison, le Thunder paye à peine 52 millions de dollars pour un groupe composé de Chet Holmgren (14 M$), Jalen Williams (7 M$), Isaiah Joe (12 M$), Aaron Wiggins (10 M$), Cason Wallace (6 M$) et Ajay Mitchell (3 M$), soit quasiment le même montant que les 51 millions versés par Philadelphie à Paul George.

Un Paul George qui n’a toujours pas joué une minute cette saison et qui sort d’une première année en demi-teinte chez les Sixers, autant sur le plan individuel que collectif.

À l’inverse, le Thunder, porté par Shai Gilgeous-Alexander et ce noyau jeune, affiche un bilan parfait de 7-0 et un basket toujours aussi discipliné, intelligent et collectif.

La donne changera vite, avec les prolongations XXL à venir pour Holmgren, Williams ou Wallace, mais pour un an encore, Oklahoma City incarne le rêve économique et sportif de la NBA : un effectif champion, jeune, soudé, et presque au salaire d’un seul All-Star vieillissant.

