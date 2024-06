Paul George et les Sixers, c’est sans doute mort

Paul George ne sera sans doute pas un joueur des Philadelphie Sixers la saison prochaine. Alors que l'on parlait récemment d'un intérêt réciproque entre l'ailier des Los Angeles Clippers et la franchise de Pennsylvanie, Shams Charania est venu tordre le cou à la rumeur. D'après l'insider de The Athletic, les Sixers n'ont plus de volonté manifeste de recruter "PG13", qui peut se retrouver free agent cet été.

Qu'il s'agisse des attentes financières ou d'une autre raison, il semblerait que les Sixers aient décidé de tourner leur attention ailleurs. C'est en tout cas l'interprétation de Charania, qui explique que Philadelphie devrait désormais se montrer "agressif" sur un autre front, en utilisant sa marge de manoeuvre sur le plan salarial et ses tours de Draft pour améliorer son effectif.

Dans son podcast, Paul George expliquait ces derniers jours qu'il n'était pas obsédé par l'idée de disputer le titre la saison prochaine. On peut imaginer, si cette affirmation est vraie, que d'autres pistes sont envisageables, entre une prolongation à Los Angeles souhaitée par les Clippers, ou un franchise avec un projet différent, comme le Magic.

