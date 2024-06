Portland récupère Deni Avdija, sorti de Washington

Deni Avdija va passer d’une équipe en reconstruction à une autre. Sorti du calvaire des Washington Wizards, il jouera désormais pour les Portland Trail Blazers… alors qu’il aurait sans doute pu aider une formation ambitieuse. Mais pas sûr que les contenders étaient prêts à mettre le prix cédé par la franchise de l’Oregon. Pour récupérer le joueur Israélien, les dirigeants ont offert Malcolm Brogdon, le quatorzième choix de la draft et un futur premier tour en 2029.

Le pick en question sera le moins bien classée des trois que possèdent les Blazers dans cinq ans. Pas un trop grand risque donc. Avdija a beau se joindre à une formation qui n’a gagné que 21 matches la saison dernière, il est tout de même dans une meilleure situation qu’à Washington. Portland peut désormais aligner un cinq très intéressant avec Scoot Henderson (troisième choix de la draft 2023), Anfernee Simons, Shaedon Sharpe et Donovan Clingan, le septième choix la nuit dernière.

Deandre Ayton et/ou Robert Williams sont susceptibles d’être échangés par les Blazers dans les semaines à venir. Deni Avdija va pouvoir apporter sa polyvalence des deux côtés du terrain. Il sort d’une saison intéressante, bouclée avec plus de 14 points, 7 rebonds et quasiment 4 passes de moyenne à 37% de réussite derrière l’arc.

Les Wizards ont profité du quatorzième choix pour piocher Carlton Carrington. Il est possible qu’ils incluent Brogdon dans un futur deal. Le meneur vétéran aspire à jouer le titre et il compilait plus de 15 points et 5 passes à Portland l’an dernier.

Draft 2024 : tous les picks et les moves d’une soirée historique pour la France