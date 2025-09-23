Le traditionnel sondage d’ESPN auprès des coaches, scouts et dirigeants place largement l’Oklahoma City Thunder devant ses concurrents pour conserver le titre. À l’Est, les Knicks et les Cavaliers dominent les pronostics, mais sans convaincre totalement.

Comme chaque année, ESPN a interrogé une vingtaine de coaches, scouts et dirigeants NBA pour livrer leurs prédictions sur la saison à venir. Et le constat est sans appel : l’Oklahoma City Thunder est l’immense favori pour remporter le titre NBA. Et donc un deuxième titre consécutif.

Dans la Conférence Est, le sondage reflète surtout un équilibre fragile et un manque de certitudes. Les Cleveland Cavaliers (9 voix) arrivent en tête, suivis de près par les New York Knicks (7 voix). Derrière, les Atlanta Hawks (2 voix), les Milwaukee Bucks (1) et les Orlando Magic (1) grappillent quelques suffrages, signe d’une hiérarchie encore floue.

Un dirigeant de l’Est s’est dit impressionné par Orlando : « Je pense que ces gars fittent vraiment bien maintenant. Et je n’ai pas autant confiance que les autres en Cleveland et New York. »

Un assistant de l’Ouest a lui tenté le pari Hawks : « Ils ont beaucoup de ‘et si ?’, mais Trae Young est vraiment fort et comparé à beaucoup de ses pairs, il a déjà eu un vrai succès en playoffs, sans avoir le crédit qu’il mérite. » Un autre a choisi les Bucks pour une raison simple : « Je parie juste sur Giannis, et contre le reste de l’Est. »

À l’Ouest, l’affaire est beaucoup plus tranchée. Le Thunder recueille 18 votes sur 20, laissant seulement deux suffrages aux Denver Nuggets, portés par Nikola Jokic et un banc renforcé.

Le fossé entre les deux conférences se lit aussi dans le choix final du champion NBA : aucun vote pour une équipe de l’Est. Le Thunder (18 voix) écrase le scrutin, devant les Nuggets (2), avec donc les mêmes votes qu’en finale de Conf’.

« Tant qu’il marche et qu’il respire, ce doit être lui », disait déjà un dirigeant à propos de Jokic que le sondage place comme meilleur joueur du monde et futur MVP (). Mais pour l’heure, c’est bien le collectif d’Oklahoma City, jeune (seulement deux joueurs de plus de 27 ans) et déjà champion, qui inspire le plus de confiance.

Les équipes de l’Est n’auront-elles donc que des rôles de figurants ?

