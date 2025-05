Rudy Gobert, les plaintes des Wolves sur l’arbitrage

Bousculés, les Minnesota Timberwolves ont perdu le Game 1 face aux Golden State Warriors (88-99). Alors que les Dubs ont eu la même intensité physique que contre les Houston Rockets, les Wolves ont eu du mal à se mettre dans le ton. Notamment Rudy Gobert.

Sans démériter, l'intérieur français a connu une rencontre mitigée : 9 points et 11 rebonds. Surtout, dans l'impact physique, il a beaucoup subi. Mais est-ce qu'il a été légalement dominé ? Pour les Wolves, la réponse est non.

Minnesota a envoyé plusieurs vidéos à la ligue pour se plaindre de contacts, non-signalés par les arbitres, sur le Tricolore.

"Sur les rebonds défensifs, ils font beaucoup de fautes, bousculent, retiennent, poussent et plaquent Rudy. C'est clair. Nous avons envoyé plusieurs vidéos à la ligue. En fait, je ne suis pas sûr de connaître un autre joueur de la ligue, avec le pedigree de Rudy, que l'on peut malmener physiquement comme lui.

Nous devons donc nous attaquer à ce problème d'une manière ou d'une autre. Nous pourrions certainement tenter de nous faire justice nous-mêmes. C'est la nature même d'un sport avec des contacts. Mais en même temps, mon Dieu, vous devriez voir certaines de ces séquences.

On dirait des joueurs de foot US ('guards and linemen') qui s'en prennent à Rudy", a soufflé son coach Chris Finch pour ESPN.

Il sera intéressant de voir si cette plainte va avoir un impact sur l'arbitrage concernant Rudy Gobert.

