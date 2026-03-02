Rudy Gobert cash sur son duel avec Jokic

Rudy Gobert assume la mission défensive contre Nikola Jokic après un match à 35 points, en insistant sur l’approche collective des Timberwolves pour contenir la superstar des Nuggets.

Les Minnesota Timberwolves ont signé une victoire importante 117-108 face aux Denver Nuggets hier soir, mais c’est surtout l’attitude frontale de Rudy Gobert dans son duel face à Nikola Jokic qui a retenu l’attention. Malgré une performance offensive massive du pivot des Nuggets, Gobert a ­insisté sur l’approche collective et la stratégie défensive du groupe pour contenir l’une des forces offensives les plus redoutables de la ligue.

La rencontre a vu Jokic dominer statistiquement avec 35 points, 13 rebonds et 9 passes décisives, comme à son habitude dans ce type de confrontation. Sur le papier, on ne peut pas dire que le Français a vraiment limité son adversaire. Mais derrière ces chiffres, Rudy Gobert a souligné que limiter les apports de Jokic au sein du collectif reste l’objectif prioritaire des Wolves.

« Je pense toujours en termes d'équipe. Les gens ont parfois du mal à comprendre qu'il puisse marquer 40 points. Mais s'il marque 40 points et que l'équipe n'en marque pas 100, c'est une victoire pour nous. » a déclaré Gobert en analysant sa responsabilité dans la stratégie défensive de Minnesota.

Le pivot français n’a pas cherché à nier l’impact individuel de Jokic, mais à replacer cette bataille dans un contexte plus large : celui d’une équipe construite pour rivaliser avec les meilleures du haut du classement. Gobert a notamment expliqué que parfois il ne l’a même pas défendu directement, mais que chaque effort de rotation et de couverture autour de lui visait toujours à limiter l’influence globale de Denver :

« J'essaie vraiment de le limiter autant que possible, mais aussi de limiter l'équipe autant que possible. Parfois, je ne le marque pas directement, mais même quand je ne le marque pas directement, je le marque quand même. »

Cette lucidité de Gobert fait écho à un affrontement récurrent entre les deux intérieurs depuis plusieurs saisons, où Jokic reste l’un des joueurs les plus difficiles à contenir même pour les meilleurs défenseurs de la ligue. Cette dernière victoire des Wolves montre toutefois que Minnesota est prêt à accepter des duels individuels perdus si cela permet d’atteindre l’objectif collectif : mettre des stops sur les seconds ballons, aider en rotation et rester discipliné dans ses rotations défensives.

Le message de Gobert, centré sur la "team defense" plutôt que sur une quête de statistiques personnelles, résume bien l’approche des Timberwolves dans leur lutte pour une place solide en playoffs. Le groupe, le collectif et la confiance dans ses coéquipiers. Cette nuit, même face à un énorme Jokic, cela a parfaitement fonctionné.

