Russell Westbrook exalté par son rôle de mentor

S'il est important de regarder au-delà des chiffres pour apprécier l'apport d'un joueur à une équipe ou une organisation, la règle s'applique particulièrement à Russell Westbrook cette saison. Car avec 10,0 pts de moyenne à 28,8% d'adresse générale (!) dont 20,8% à 3 points, 3,7 rbds, 4,7 asts, 1,9 stl et 2,4 pertes de balle, la plus-value de l'ex-MVP, exception faite de ses qualités défensives, ne saute clairement pas aux yeux. D'autant plus au regard du bilan collectif des Nuggets sur la période (4v-3d, 9ème à l'ouest), loin des standards de la franchise ces dernières années.

Pourtant, l'ancien joueur du Thunder semble déjà convaincu de son apport au sein du groupe de Mike Malone. Loin des chiffres et des données statistiques, Russell Westbrook se voit ainsi comme un mentor au sein du vestiaire des Nuggets. Un rôle que le roi du triple double semble prendre très au sérieux, à en croire Rachel Strand de ClutchSports.

Russell Westbrook on what he enjoys about playing with young players:

"I love to see the growth. I love to see mistakes. I love to see frustration. I love to see adversity. I love to see joy. I love to see the happiness. I love to see all the mixed emotion, because it's a part… pic.twitter.com/CPnfLIArxA

— Beastbrook (@Beastbr00k0) November 5, 2024