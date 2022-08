Russell Westbrook va-t-il rejouer en NBA s’il est transféré ?

Russell Westbrook va-t-il rejouer avec les Los Angeles Lakers ? Ou va-t-il même rejouer en NBA ? La réponse à cette question peut paraître évidente, et ne devrait même pas donner lieu à une discussion vu le pedigree et le niveau de jeu du bonhomme, encore All-Star il n’y a pas si longtemps (2020). Bill Simmons se l’est quand même posée.

Les éditorialistes américains ont parfois tendance à vouloir créer des polémiques là où il n’y en a pas. Mais dans ce cas présent, Simmons essaye quand même de donner des arguments tout en précisant qu’il ne cherche même pas à provoquer en expliquant sa théorie.

« Si Russell Westbrook est transféré… je pense qu’il ne jouera plus en NBA. Je ne dis pas ça comme un Skip Bayless pourrait le dire. Je pense juste que c’est le type de gars qui ne va pas intéresser une franchise qui jouent le bas de tableau. Pourquoi elles le feraient venir ? Il va faire des statistiques, jouer quarante minutes et les rendre compétitives. Et je n’arrive pas à voir une équipe de playoffs qui peut être intéressée. Je ne pense pas qu’il acceptera de sortir du banc. »

Le débat est pertinent. Pour l’instant, seules trois équipes seraient prêtes à mettre en place un échange pour Russ : Indiana Pacers, Utah Jazz et San Antonio Spurs. Trois franchises en reconstruction qui ne conserveront pas le meneur et chercheront soit à le couper, soit à le mettre sur la touche. N’importe quelle équipe dans la même situation ne verra pas d’intérêt à faire venir un joueur de son calibre.

C’est ça l’ironie. L’absence de valeur marchande de Westbrook sur le marché ne veut même pas dire qu’il est mauvais ou rincé. C’est juste que son salaire – 47 millions – n’est plus en accord avec son statut ou ses capacités. Ce qui en fait un poids pour une franchise, encore plus aux Lakers où il ne colle pas forcément avec les autres cadres du groupe.

Quelles équipes pour relancer Russell Westbrook ?

Il se murmure même qu’il sera peut-être écarté du groupe si jamais les dirigeants ne parvenaient pas à le transférer d’ici le coup d’envoi de la saison. Même si Darvin Ham, le coach, espère bien l’utiliser. Mais il risque de déchanter. Simmons est sans doute dans le vrai : pas sûr que Russell Westbrook accepte de sortir du banc.

Carmelo Anthony s’était retrouvé dans une situation similaire et il avait perdu plusieurs mois de sa carrière en finissant par comprendre que son statut avait évolué en NBA. Les Portland Trail Blazers l’ont relancé alors que la retraite semblait proche.

Si Westbrook est coupé, il se peut qu’aucune organisation ne fasse appel à ses services par crainte qu’il refuse un rôle de sixième homme. Les Charlotte Hornets et les New York Knicks sont deux équipes qui seraient capables de le faire jouer titulaire pour essayer d’accrocher les playoffs d’après nous. Du coup, il reste éventuellement quelques portes de sortie. Mais l’étau se resserre pour un joueur qui n’a pas voulu faire évoluer son jeu, ou que par séquences, et dont les qualités athlétiques ne lui permettent plus d’avoir un impact aussi déterminant qu’avant.

Trois équipes pour débarrasser les Lakers de Russell Westbrook