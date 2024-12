Russell Westbrook, un triple-double « parfait » dans l’histoire

Lors de la victoire des Denver Nuggets face au Utah Jazz (132-121), Nikola Jokic a compilé un triple-double XXL : 36 points, 22 rebonds et 11 passes décisives. Et dans le même temps, Russell Westbrook a compilé un TD "parfait" ! 16 points, 10 rebonds et 10 passes décisives sans le moindre tir loupé et sans le moindre ballon perdu.

Une performance extrêmement rare dans l'histoire de la NBA. Le meneur des Nuggets est seulement devenu le 3ème joueur à accomplir une telle performance après Domantas Sabonis... et Jokic ! Pour cette statistique, il faut noter que les interceptions sont comptabilisées dans la Ligue depuis 1977-1978.

En tout cas, la performance de Westbrook a suscité l'admiration de son coach Michael Malone.

"Un membre du Hall of Fame dès le premier tour, l'un des plus grands meneurs de l'histoire. Et ce que j'admire le plus chez lui, outre son leadership et la dureté qu'il apporte au quotidien, c'est qu'il n'a pas d'égo.

Il est venu ici pour une seule raison : nous aider à gagner un titre. Et il déteste perdre, c'est une autre chose que j'aime chez lui. Il voit les choses de la bonne manière. Je partirai en guerre avec Russell Westbrook n'importe quand", a ainsi assuré son entraîneur pour ESPN.

Même si le collectif de Denver n'a pas encore trouvé son rythme de croisière derrière la locomotive Nikola Jokic, Russell Westbrook a lui trouvé sa place dans le Colorado.

Westbrook n’est plus à son prime, mais sa relation avec Nikola Jokic, c’est quand même quelque chose