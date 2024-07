Russell Westbrook va être tradé, direction Denver ?

Paul George n'est pas la seule star qui quittera les Los Angeles Clippers cet été. D'après Chris Haynes de Bleacher Report, la franchise californienne chercher activement à trader Russell Westbrook, qui a activé sa player option à 4 millions de dollars il y a quelques jours. Le MVP 2017 n'a jamais triché depuis qu'il est passé d'une équipe de L.A. à l'autre et son apport a été globalement apprécié, malgré un recul clair dans l'impact et la hiérarchie après l'arrivée de James Harden.

Si Russell Westbrook est bien transféré par les Clippers, il se pourrait bien qu'il reste dans une équipe ambitieuse, voir même l'une des plus ambitieuses de toute la ligue. A en croire Jake Fischer de Bleacher Report, il existe un intérêt mutuel entre le meneur de 35 ans et les Denver Nuggets. Les champions 2023 ont clairement manqué de profondeur et de punch en sortie de banc, ce que semble toujours pouvoir apporter Westbrook.

En revanche, les Nuggets ne pourront sans doute pas se contenter de signer Russell Westbrook pour compenser le départ de Kentavious Caldwell-Pope vers Orlando. Les profils des deux hommes sont bien trop différents et on imagine qu'un autre "3 and D" débarquera dans le Colorado avant la reprise pour tenter de compenser cette perte.

