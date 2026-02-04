Shai Gilgeous-Alexander déclare forfait pour le All-Star Game

Mauvaise nouvelle pour Shai Gilgeous-Alexander, l'Oklahoma City Thunder et la NBA. Après la large victoire contre l'Orlando Magic (128-92) la nuit dernière, le Canadien souffre d'une déchirure abdominale, d'après le journaliste d'ESPN Shams Charania.

En raison de cette blessure, le meneur d'OKC est d'ores et déjà forfait pour le prochain All-Star Game ! Absent pour environ 10 jours, SGA sera réévalué par le staff médical du champion NBA en titre après le All-Star break.

Dans l'immédiat, il s'agit tout d'abord d'un petit coup dur pour le Thunder. Dans les prochains jours, le programme s'annonce chargé pour Oklahoma : les San Antonio Spurs cette nuit, puis les Houston Rockets, les Los Angeles Lakers, les Phoenix Suns et les Milwaukee Bucks.

Un enchaînement compliqué, surtout sans Gilgeous-Alexander. Mais aussi sans Jalen Williams et Ajay Mitchell, toujours à l'infirmerie. Concernant la NBA, l'absence de SGA pour le All-Star Game est aussi un problème.

Alors que la formule du "match des étoiles" peine déjà à convaincre, l'indisponibilité du MVP de la saison 2024-2025 ne risque pas de jouer en la faveur de l'événement. Par contre, pour Shai Gilgeous-Alexander, cette coupure, pour une blessure a priori minime, pourrait lui être bénéfique afin de se ressourcer avant les Playoffs.

Shai Gilgeous-Alexander désormais assuré d’être MVP ?