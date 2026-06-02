Après avoir assuré qu'il laisserait Sam Presti gérer l'intersaison, Shai Gilgeous-Alexander aurait déjà une priorité pour l'été du Thunder.

Quelques jours après l'élimination du Thunder face aux Spurs en finale de conférence Ouest, Shai Gilgeous-Alexander pourrait déjà peser sur l'avenir de l'effectif d'Oklahoma City.

Pourtant, le double MVP avait assuré qu'il ne comptait pas intervenir dans les décisions de la franchise durant l'intersaison.

« Je vais laisser Sam Presti, le meilleur GM de tous les temps, faire son travail », avait déclaré la star du Thunder après la fin de saison.

Mais selon Tim MacMahon d’ESPN, Gilgeous-Alexander n'aurait pas totalement l'intention de rester spectateur.

« On m'a dit que Shai jouait un peu la carte de la discrétion. Il rappellera au minimum à Sam Presti et aux dirigeants du Thunder à quel point il apprécie d'avoir Lu Dort comme coéquipier », a expliqué l'insider.

Lu Dort, un dossier important à Oklahoma City

Le cas de Lu Dort pourrait rapidement devenir l'un des sujets majeurs de l'été à Oklahoma City.

Le Thunder possède une option d'équipe sur la saison 2026-27 du Canadien, d'une valeur d'environ 18 millions de dollars. La franchise devra décider dans les prochaines semaines si elle l'active ou non, avant d'éventuelles discussions sur un contrat plus long.

Si ses statistiques offensives ont reculé cette saison avec 8,3 points de moyenne, Dort reste l'un des défenseurs extérieurs les plus respectés de la NBA. Un profil particulièrement précieux aux côtés de Gilgeous-Alexander, qu'il accompagne depuis plusieurs années.

Une relation qui compte

Au-delà du terrain, les deux joueurs entretiennent une relation privilégiée.

Ils sont les deux membres du Thunder présents depuis le plus longtemps dans l'organisation et passent également leurs étés ensemble sous le maillot de Team Canada.

Cette proximité explique pourquoi Gilgeous-Alexander pourrait intervenir discrètement auprès des dirigeants pour défendre son coéquipier.

Alors que certaines rumeurs évoquent déjà de grands mouvements autour du Thunder après l'élimination contre San Antonio, notamment concernant l'avenir de certains cadres ou une éventuelle poursuite de Giannis Antetokounmpo, SGA semble avoir une priorité : conserver l'un des piliers historiques du projet.

Reste désormais à savoir si Sam Presti partagera cette vision au moment de prendre ses décisions pour construire la prochaine version du Thunder.

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