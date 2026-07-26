Le Thunder tente de chiper Spencer Jones aux Nuggets

L'Oklahoma City Thunder a trouvé un accord avec Spencer Jones pour un contrat de 2 ans. Les Denver Nuggets ont l'opportunité de s'aligner.

L'Oklahoma City Thunder veut se renforcer en affaiblissant un concurrent à l'Ouest. D'après les informations du journaliste du média HoopsHype Michael Scotto, le champion NBA 2025 a trouvé un accord avec l'ailier Spencer Jones.

Les deux parties se sont entendues concernant un futur contrat à 12 millions de dollars sur 2 ans. Mais sur ce dossier, les Denver Nuggets ont toujours la possibilité de s'aligner puisque le joueur de 25 ans est agent libre protégé sur cette intersaison.

Et désormais, une question se pose : la franchise du Colorado va-t-elle tenter de conserver Jones ? L'an dernier, Jones a réussi à se faire une place dans la rotation de David Adelman. Intéressant en sortie de banc (50,4% aux tirs), il a surtout tiré son épingle du jeu en Playoffs. Avec un match à 20 points lors du Game 5 face aux Minnesota Timberwolves.

En résumé, il incarne un profil précieux pour un prétendant au titre NBA. Mais ce dossier reste délicat à gérer pour Denver. Sur cette Free Agency, les Nuggets ont encore le cas Peyton Watson, également agent libre protégé, à régler.

Déjà au-dessus de la "luxury tax", Denver perdrait encore en fléxibilité financière en s'alignant sur l'offre d'OKC pour Spencer Jones.

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