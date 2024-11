"You better stay here !" Il s'agit visiblement des mots hurlés par Stephen Curry après la victoire des Golden State Warriors face aux Dallas Mavericks (120-117). En transe à la suite d'une copie XXL à 37 points, le meneur californien a-t-il directement envoyé un message à son ex-partenaire Klay Thompson ?

En conférence de presse, le leader des Dubs a esquivé en expliquant qu'il ne se souvenait même plus de sa réaction. Cependant, Draymond Green a réalisé une révélation. Curry, avant ce match, était en réalité remonté contre Thompson !

La raison ? L'arrière des Dallas Mavericks l'a visiblement ignoré.

"Avant le match, Steph devait initialement parler (pour l'hommage à Klay, ndlr). Mais finalement, il m'a dit : 'Oui, j'ai appelé Raymond (Ridder, ndlr) pour lui dire que je n'allais pas parler. J'ai besoin de me concentrer sur le match, donc je ne vais pas parler et j'en ai aussi discuté avec Klay'.

Mais après, il a tenté de contacter Klay pour autre chose... et Klay l'a ignoré. Et il s'est énervé ! (rires) Et voilà pourquoi il était comme ça", a ainsi fait savoir Draymond Green pour son podcast.

Et clairement, il ne faut pas énerver Stephen Curry...

Stephen Curry vs Klay Thompson, la bataille des Splash Brothers !