Stephen Curry touché au genou, simple alerte ou vrai signal ?

Stephen Curry a quitté le match des Warriors face aux Pistons au 3e quart-temps, touché au genou. Steve Kerr se veut rassurant, mais l’inquiétude demeure.

Mauvaise soirée pour les Warriors, et pas seulement au tableau d’affichage. Battus (131-124) par les Pistons, les joueurs de Steve Kerr ont surtout vu Stephen Curry quitter le match en plein troisième quart-temps, touché au genou droit. Après une action anodine, le meneur a grimacé, est resté quelques secondes immobile… avant de rentrer directement aux vestiaires, sans revenir sur le parquet.

Avant sa sortie, Curry avait pourtant fait le job : 23 points en 25 minutes, avec son habituelle activité offensive et un impact évident sur le jeu de Golden State. Mais cette gêne au genou, qui le travaille depuis plusieurs jours, a fini par avoir raison de lui. En conférence de presse, Steve Kerr s’est voulu rassurant, parlant davantage d’une inflammation que d’une blessure sérieuse, et évoquant une simple précaution.

CQFR : Jokic revient en patron, Doncic n'a pas le temps

Difficile toutefois de balayer l’inquiétude d’un revers de main. À bientôt 38 ans (il les aura en mars), avec un usage toujours aussi intense et des responsabilités colossales dans le système des Warriors, voir Curry se plaindre du genou n’est jamais anodin. Golden State se repose encore énormément sur son leader, et la moindre alerte physique peut rapidement devenir un problème structurel pour une équipe déjà en quête de constance.

Les Warriors devraient en savoir plus dans les prochains jours, alors que leur calendrier laisse peu de place au repos. La franchise espère évidemment récupérer son chef d’orchestre au plus vite, mais sans prendre de risques inutiles. Parce que sans un Curry à 100 %, les ambitions de Golden State, déjà fortement abîmées par la grave blessure de Jimmy Butler, ne peuvent pas être les mêmes.