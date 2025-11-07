Steve Kerr a salué la performance de Will Richard tout en adressant un message clair à ses cadres : la concurrence est ouverte aux Warriors.

Le match de Will Richard n’est pas passé inaperçu. Le rookie des Golden State Warriors, propulsé titulaire pour la première fois de sa jeune carrière, a signé une performance majuscule mercredi soir face aux Sacramento Kings : 30 points à 66,7 % au tir (dont 62,5 % à trois points), 7 rebonds, 3 passes et 1 interception en 35 minutes.

Un coup d’éclat qui a poussé Steve Kerr à féliciter son jeune joueur… tout en adressant un message à tout le vestiaire.

« Tout le monde est prévenu »

Invité jeudi de l’émission Willard & Dibs sur 95.7 The Game, le coach des Warriors a salué le sens du jeu et la polyvalence de Richard :

« Will s’intègre parfaitement à tout ce dont on parle actuellement. Les pertes de balle, la prise de décision, le spacing, la capacité à dribbler, passer et tirer : ces quatre choses mènent à de bonnes décisions collectives », a expliqué Kerr.

« Je peux sortir un système d’un temps mort et le placer à n’importe quel poste. Quand vous avez des joueurs comme ça, solides et stables, c’est ce qui a toujours permis à notre équipe de tourner autour de Steph (Curry) et Dray (Green). »

Le coach en a profité pour dresser un parallèle avec les “stabilisateurs” des grandes années des Warriors :

« Je l’ai déjà dit des centaines de fois : dans notre run des dix dernières années, ces stabilisateurs, c’était Andre Iguodala, Shaun Livingston, David West. On a besoin d’eux sur différents postes parce que Steph et Dray ont besoin de stabilité autour d’eux pour s’organiser, pour faire circuler le ballon. Will Richard coche toutes ces cases. Toute l’équipe, toute l’organisation le voit .

Ce qui veut dire que tout le monde est prévenu. Prenez soin du ballon, parce qu’on a des gars prêts à le faire et à prendre votre place. »

Le rookie qui bouscule la hiérarchie

Arrivé à Golden State via Memphis avec le 56e choix de la Draft 2025, l’ancien arrière de Florida confirme les espoirs placés en lui après une saison universitaire solide (13,3 points, 4,6 rebonds et 1,9 passe de moyenne). Steve Kerr n’a pas tari d’éloges sur le flair de ses dirigeants :

« On ne s’attend pas à voir ça d’un 56e choix », a reconnu l’entraîneur. « Mais depuis le début du camp, on voit que c’est un steal. Une incroyable trouvaille de Mike Dunleavy et du département scouting. »

Un compliment rare. Et un avertissement implicite. Chez les Warriors, personne n’a de place garantie avec un jeune de cette qualité sur le banc.

