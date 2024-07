Summer League NBA : le point sur les Frenchies

Elle occupe une partie de la période creuse qui s’étend de la draft à la reprise des training camps de début de saison, la Summer League NBA a débuté la semaine dernière. Véritable laboratoire grandeur nature pour les futurs rookies comme pour les joueurs en quête de reconnaissance outre-Atlantique, la compétition revêt un intérêt sportif limité. Réunissant les stars de demain comme les plus sombres inconnus au sein de rosters qui n’ont d’équipe que le concept et où la performance individuelle représente le but ultime. Elle offre néanmoins une belle exposition auprès du microcosme NBA pour les basketteurs passés au travers des mailles du filet de la draft ou en mal de contrat.

Organisée par la NBA depuis quelques années et établie cette saison sur San Francisco et Sacramento (6-10 juillet), Salt Lake City (8-10 juillet), puis Las Vegas (12-22 juillet), elle réunira une fois de plus un large contingent de joueurs français. 40 ans après le pionnier Hervé Dubuisson, engagé à l’été 1984 sous les couleurs des Nets de New Jersey, ils seront 17 tricolores cette année à vouloir confirmer les attentes placées en eux ou à espérer une proposition de contrat dans la grande ligue.

Les 4 fantastiques de la dernière draft

Dans le premier chapeau, nous retrouverons ainsi les 4 frenchies retenus au premier tour le 26 juin dernier. Zaccharie Risacher aux Hawks, Alex Sarr chez les Wizards, Tidjane Salaün sous le maillot des Hornets et Pacome Dadiet avec les Knicks, tenteront, chacun à leur niveau, de se montrer à la hauteur des espoirs placés en eux. Une opération séduction pour laquelle les quatre pépites ne devront néanmoins pas se mettre trop de pression. Régulièrement décevants, à l’image de LeBron James himself en 2003, les top picks ne sont pas toujours les plus performants sur ces compétitions, comme l’attestent les titres de MVP de Josh Selby en 2012 (49e pick), Glen Rice Jr en 2014 (35e choix) ou Cam Thomas en 2021 (27e pick). Les jeunes pousses devront surtout prendre leurs marques et montrer, ne serait-ce que par séquence, que le potentiel entrevu est bien là.

Les NBAers en sursis

Parmi les joueurs détenteurs eux aussi d’un contrat garanti, mais en mal de temps de jeu dans leur franchise, ou dont l’avenir à moyen terme s’annonce incertain, nous retrouvons Rayan Rupert et Sidy Cissoko, engagés respectivement avec avec Portland et San Antonio au sortir d’une première année dans la grande ligue. Draftés un an plus tôt en 2022, Ousmane Dieng (Thunder), sacré MVP de G-League en avril dernier et très en vue sur ses premiers matchs de Summer League (15,7 pts de moyenne en 3 rencontres), et Moussa Diabaté (Clippers), tenteront de redorer leur blason auprès de leurs dirigeants. Titulaire d’un two-way contract aux Lakers, Armel Traoré, frère de Nolan et déjà auteur d’une sortie à 11 points face aux Warriors mardi, devra prouver qu’il mérite la confiance des purple-and-gold.

Les chasseurs de contrat

La dernière catégorie concerne les joueurs dont les droits appartiennent à une franchise qui n’a pas encore consenti à les signer, les basketteurs dont le nom n’a pas été appelé lors de la draft et ceux qui tentent de retrouver la NBA après une première expérience non concluante dans la ligue nord-américaine.

Ainsi Melvin Ajinça (51e choix en 2024) et Hugo Besson (58e choix en 2022) tenteront de convaincre Dallas et Milwaukee de leur soumettre une offre de contrat, alors que Nadir Hifi (Minnesota), Lucas Dufeal (Sacramento) et Mohamed Diarra (Lakers), non-draftés en 2022 et 2024, chercheront à taper dans l’œil des recruteurs NBA présents. Neal Sako, futur joueur de l’ASVEL et auteur d’une belle progression depuis sa sortie du centre de formation des Metropolitans 92 en 2019, portera lui les couleurs du Heat cet été.

Enfin Killian Tillie (Boston), Yves Pons (Sacramento) et Théo Maledon (Orlando), passés un temps par la NBA avant de devoir s’exiler faute de performances suffisantes, tenteront de convaincre les franchises de leur offrir une seconde chance en NBA.

Les Français présents lors de la Summer League NBA 2024 :

Atlanta Hawks : Zaccharie Risacher

Boston Celtics : Killian Tillie

Charlotte Hornets : Tidjane Salaün

Dallas Mavericks : Melvin Ajinça

Los Angeles Clippers : Moussa Diabate

Los Angeles Lakers : Armel Traoré et Mohamed Diarra

Miami Heat : Neal Sako

Milwaukee Bucks : Hugo Besson

Minnesota Timberwolves : Nadir Hifi

Oklahoma City Thunder : Ousmane Dieng

Orlando Magic : Theo Maledon

Portland Trail Blazers : Rayan Rupert

Sacramento Kings : Yves Pons et Lucas Dufeal

San Antonio Spurs : Sidy Cissoko

Washington Wizards : Alex Sarr

Summer League : Ousmane Dieng brille, Stephon Castle en jambes