Lundi, le préfet coordinateur du massif des Alpes a rejeté l’autorisation de l’« Ananda Resort », complexe touristique porté à Villard-de-Lans par Tony Parker. Motifs invoqués : un « dimensionnement manifestement excessif » (selon le Huff Post) et des incertitudes sur l’impact environnemental dans le Vercors. Un nouveau revers dans les affaires pour l’ancien meneur des Spurs et de l'Equipe de France, alors que la station est profondément divisée sur le projet.

Pensé depuis 2019, le dossier prévoyait une résidence hôtelière 4 étoiles avec commerces et pôle d’activités indoor, pour un budget estimé à 88,5 M€ : 17 597 m² de plancher dont 8 397 m² pour 99 suites-appartements (jusqu’à 700 lits). L’État a recalé la demande d’UTNS (Unité touristique nouvelle structurante), pointant des « lacunes » pour évaluer de façon fiable les effets environnementaux, sociaux et économiques, ainsi que « les incertitudes persistantes sur la disponibilité et la gestion de la ressource en eau ».

« Tony Parker, connaît les affaires, pas la montagne. »

Sur le terrain, la décision ravive un débat déjà vif à Villard-de-Lans. Dans les rues de la station, les réactions s’entrechoquent entre promesse d’emplois et crainte d’une bétonisation déconnectée des réalités de la montagne. Résumé lapidaire entendu sur place : « Tony Parker, connaît les affaires, pas la montagne. »

Le préfet laisse toutefois une porte entrouverte : recours possible sous deux mois ou dépôt d’un dossier « remanié et amélioré ». Pour rappel, via son groupe Infinity Nine, Tony Parker avait racheté en 2019 la société des remontées mécaniques de Villard-de-Lans/Corrençon, l’Ananda devant en constituer le pivot hôtelier. La consultation publique organisée au printemps (environ 3 450 participations) témoignait déjà d’une forte opposition : près de 80 % de votes « contre ».

Un éventuel appel suspendrait-il le calendrier ? À court terme, la station doit composer sans ce levier d’hébergement supplémentaire alors que le modèle des domaines de moyenne montagne s’adapte au recul de l’enneigement. Côté portage, un projet allégé et mieux documenté sur l’eau, les GES et l’équilibre commercial local semble la seule voie de relance compatible avec l’arrêté préfectoral.

Tony Parker a désormais deux mois pour contester ou revoir sa copie ; la balle est dans son camp.

Tony Parker veut être coach, bonne idée ou pas ?