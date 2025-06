Toronto Raptors : Masai Ujiri, c’est fini, et ce n’est pas une surprise

Les Toronto Raptors et Masai Ujiri ont décidé de se séparer à l'issue d'une saison à nouveau compliquée pour les Canadiens.

Masai Ujiri n’est désormais plus le Vice Chairman et le Président des Toronto Raptors ! C’est Shams Charania qui vient de l’annoncer. Les deux parties ont décidé de se séparer alors que Masai Ujiri entrait dans la dernière année de son contrat.

La franchise canadienne devrait commencer rapidement à chercher un nouveau Président des Opérations pour encadrer le front-office et le GM Bobby Webster.

Cette décision n’est pas vraiment une surprise, tant la franchise galère depuis le titre NBA de 2019. Les Toronto Raptors ont raté les playoffs pour la troisième année consécutive. Ils ont fini la saison dernière avec un bilan médiocre de 30 victoires pour 52 défaites.

Et l’intersaison a plutôt mal débuté. Les Raptors espéraient bien réussir à attirer Kevin Durant. Mais ils n’ont pas su séduire le joueur, qui ne les avait pas mis sur sa liste de destinations préférées. Ni les Suns puisque Toronto refusait de lâcher… Jakob Poeltl.

Il semble en outre plus qu’improbable qu’ils récupèrent Giannis Antetokounmpo, même si la presse canadienne évoquait il y a plus d’un mois un intérêt mutuel.

Enfin, la draft de Collin Murray-Boyles n’a pas totalement ravi leur fanbase et les observateurs…

Une intersaison qui débute mal donc. Il reste bien sûr plusieurs semaines pour améliorer l’équipe, mais la direction prise ces derniers temps avait de quoi laisser dubitative. Le trade pour Brandon Ingram, puis sa (couteuse) prolongation en est un très bon exemple.

Masai Ujiri parti, les fans des Toronto Raptors espèrent maintenant une politique un peu plus lisible. Et la (re)construction d’un roster plus cohérent.