Tyler Herro, une main chaude digne de Curry et Harden !

Tyler Herro se régale avec le Miami Heat. Déjà auteur de 35 points contre l'Oklahoma City Thunder (110-108) jeudi, l'arrière a battu son record en carrière face aux Houston Rockets (111-108) cette nuit : 41 points.

Sur ce match, le talent de 22 ans est d'ailleurs devenu le 4ème joueur de l'histoire du Heat à atteindre les 10 tirs réussis à trois points, notamment après Duncan Robinson en décembre 2019. Une belle prouesse, surtout qu'il avait déjà inscrit 9 paniers primés contre OKC.

Justement, dans l'histoire de la NBA, seuls Stephen Curry et James Harden avaient marqué plus de 9 fois derrière l'arc dans deux matchs consécutifs. Et Herro fait même plus fort : il est le seul à le réaliser en back-to-back.

"Sur les derniers matches, c'était vraiment le schéma pour lui. Il était ouvert. Et c'est un trop bon tireur pour ne pas en profiter. Il doit continuer à s'affirmer dans ces occasions. Il excelle dans ce domaine", a souligné son coach Erik Spoelstra pour ESPN.

Attendu au tournant après la signature de son gros contrat, Tyler Herro a un peu stagné jusqu'à maintenant. Mais petit à petit, il donne donc l'impression de monter en puissance. Une bonne nouvelle pour Miami, qui a besoin d'enclencher une série positive pour remonter à l'Est.

