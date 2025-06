Les Indiana Pacers et Tyrese Haliburton ont toujours le même mode opératoire. Pour détrousser leur victime, les hommes de Rick Carlisle accusent un retard conséquent. 15 points, c'est une bonne marge, la couverture idéale. Puis sur le fil, l'impensable se produit.

Ce retard diminue, encore et encore. Puis le chef Haliburton, au buzzer ou quasiment, s'infiltre et finalise le hold-up pour repartir avec la victoire. Un plan huilé pour un braquage désormais bien rodé. Les Milwaukee Bucks, les Cleveland Cavaliers et les New York Knicks ont été dévalisés.

L'Oklahoma City Thunder aussi. Lors du Game 1 des Finales NBA, les Pacers ont encore fait le coup sur le parquet d'OKC (111-110). Et contrairement au récit, Hali Baba et les Voleurs sont des alliés redoutables et redoutés...

Tyrese Haliburton, le roi des voleurs !

Sur cette partie, Indiana semblait bien parti pour un casse raté en étant dépassé par l'intensité physique du Thunder. Gênée et piégée par la défense agressive d'OKC, la franchise d'Indianapolis a longtemps balbutié son basket. Le symbole de cette imprécision : 19 ballons perdus en première période !

Mais comme depuis le début de cette campagne de Playoffs, ce groupe ne lâche rien. Il ne panique pas, même cerné. Dans la difficulté, l'équipe s'est accrochée. En naviguant à une dizaine de points du Thunder. 15 pour être précis dans le 4ème quart-temps.

Avant d'exécuter le plan : un nouveau retour fou. Avec le panier de la victoire pour Haliburton à 0,3 seconde de la fin. Sur ces Playoffs 2025, il s'agit de la 5ème victoire d'Indiana après avoir accusé un retard de 15 points. Un record en NBA sur une seule campagne depuis 1998.

Et comme toujours, Haliburton a donc conclu ce braquage. Dans ces situations à haute tension, c'est toujours lui, le leader, qui prend ses responsabilités. Sans se rater. Même à ce stade de la compétition, il n'a pas tremblé. Le premier "game-winner" à la dernière seconde lors des Finales NBA depuis... Michael Jordan en 1997 face au Utah Jazz.

"En tant que groupe, nous ne pensons jamais que le match est terminé, jamais. Honnêtement, jamais. Je ne sais pas trop comment vous le voyez, mais je sais que ce groupe est résilient Et nous n'abandonnons pas tant qu'il n'y a pas 0.0 sur le chrono. Si on regarde tous les chiffres, ce n'est pas la recette parfaite du succès. Nous ne pouvons pas perdre autant le ballon. Nous devons faire un meilleur boulot dans les espaces, aux rebonds, sur tout le terrain. Mais une fois en mai et en juin, peu importe comment, il faut gagner", a résumé Tyrese Haliburton en conférence de presse.

Sur ces Playoffs, Haliburton a donc inscrit le panier de la victoire ou de l'égalisation dans les 5 dernières secondes d'une rencontre à quatre reprises. L'atout clutch de cette bande de braqueurs.

Les Pacers, les spécialistes des retours fous sur ces Playoffs 2025 🔥

Une équipe prête pour tous les coups

Pour autant, il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'un larcin collectif. Si Tyrese Haliburton termine le travail, le coup a été préparé et effectué par un groupe. Pour établir ce plan, le coach Rick Carlisle est aussi un habitué.

Avec ce succès après un retard de 15 points, Indiana a réalisé le plus grand come-back en Finales NBA depuis 2011. Les Dallas Mavericks avaient renversé le Miami Heat (95-93). Le cerveau à la tête des Texans à l'époque ? Carlisle. Les bons coups ne s'oublient pas...

Dans les moments importants, l'entraîneur des Pacers a su prendre les bonnes décisions. Quitte à ne pas en prendre. Après l'excellente défense d'Andrew Nembhard sur Shai Gilgeous-Alexander, il a laissé Haliburton gérer l'ultime action sans prendre un temps-mort.

"Dans les moments difficiles, nous nous sommes simplement dit qu'il fallait continuer. Nous avons désormais beaucoup d'expérience dans ce genre de match. Et nos gars savent très bien ce qu'il faut faire pour se donner une chance. Nous avons eu de la chance, mais on l'a aussi forcé", a ainsi assuré Carlisle.

Effectivement, Indiana a grandement provoqué ce retour fou. Myles Turner et Obi Topin ont initié un run (14-4) pour recoller. Aaron Nesmith, Nembhard et Pascal Siakam ont répondu à une charge de SGA. Avant une grosse action défensive de Nembhard, le rebond de Nesmith puis ce tir d'Haliburton.

En bande organisée, les Pacers exécutent, encore et encore, un plan millimétré. Même en Finales NBA. Et à la tête des opérations, Tyrese Haliburton compte bien offrir à Indiana le casse du siècle : le titre NBA.

