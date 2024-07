Tyus Jones à Phoenix, un super coup pour les Suns

Les Suns ne prenaient pas assez soin du ballon la saison dernière, faute de disposer de vrais meneurs de métier dans leur roster. Les voilà désormais avec deux spécialistes du ratio assists/turnovers en NBA. Après avoir déjà enregistré l'arrivée de Monte Morris un peu plus tôt dans cette intersaison, Phoenix accueille désormais l'un des free agents les plus convoités encore sur le marché : Tyus Jones.

Un peu coincé du côté des Washington Wizards après avoir été un formidable back-up du côté de Memphis pendant quelques années, Tyus Jones devrait avoir l'opportunité de montrer tout son talent chez les Suns, sur un contrat d'un an et pour 3.3 millions de dollars d'après Adrian Wojnarowski. Il s'agit d'un vrai choix sportif pour l'ancien joueur de Duke, qui pouvait prétendre à un salaire bien supérieur ailleurs.

"L'opportunité de jouer pour les Suns a fait sens pour ma famille et moi. [...] Mike Budenholzer m'a montré de quelle manière je peux avoir un impact dans une équipe comme Phoenix qui a des chances de se battre pour le titre. Mon agent m'a parlé de beaucoup d'offres, même pour des sign-and-trade, à des niveaux financiers différents, mais aller chez les Suns peut me permettre de maximiser ma valeur pour l'an prochain, tout en me donnant la chance de rejoindre une équipe spéciale", a-t-il expliqué à ESPN.

Preuve que Tyus Jones est un vrai bon meneur organisateur, il détient les trois meilleures saisons en NBA au niveau du ratio assists/turnovers depuis que les pertes de balles sont comptabilisées dans la ligue (1978). La saison dernière, il a battu son propre record avec 7.35.

Les Suns vont donc disposer de plusieurs options, avec désormais celle d'un cinq à trois arrières et très small où Devin Booker et Bradley Beal n'auraient plus autant de responsabilités à la création.