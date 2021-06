Un an et c’est déjà fini, Indiana vire son coach Nate Bjorkgren

Après seulement un an sur le banc des Pacers et alors que son précédesseur s'éclate à Atlanta, Nate Bjorkgren vient d'être renvoyé par les Pacers.

Le ménage estival chez les coaches se poursuit en NBA. C'est au tour de Nate Bjorkgren, celui des Indiana Pacers, de se voir indiquer la porte. La franchise devait décider si l'ancien adjoint de Nick Nurse à Toronto était encore l'homme de la situation après les problèmes relationnels qu'il a eus avec plusieurs joueurs et les critiques qui se sont élevées contre sa méthode de management.

Les Pacers ont tranché, annonce Adrian Wojnarowski d'ESPN. La rencontre de mardi entre Nate Bjorkgren et le front office n'a pas donné envie à la direction de poursuivre une saison de plus. L'expérience n'aura duré qu'un an pour l'intéressé et Indiana cherche maintenant un coach plus expérimenté.

Quand on y pense, c'est quand même dommage d'avoir viré Nate McMillan, qui a le profil et s'éclate à Atlanta où il a redressé les Hawks en deux temps, trois mouvements...

Après Brad Stevens à Boston, Steve Clifford à Orlando et Terry Stotts à Portland, Bjorkgren est déjà le quatrième coach renvoyé en NBA depuis la fin de la saison régulière.

Embrouille, boycotts et tentative de fuite : Dans les coulisses du fiasco des Pacers