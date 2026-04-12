Victor Wembanyama fait déjà mieux que LeBron, Shaq ou Kobe sur une stat majeure

À une semaine de la fin de la saison régulière, Victor Wembanyama affiche un impact statistique délirant. De quoi imaginer un futur sommet jamais vu en NBA.

À une semaine de la fin de la saison régulière, Victor Wembanyama est en train de boucler un exercice presque irréel. Pas seulement pour un joueur de 21 ans ou un intérieur, mais pour n’importe qui, à n’importe quelle époque.

Sur les 64 matches qu’il a disputés cette saison, les line-up avec le Français affichent un Net Rating (un indicateur mesure l’écart de points par 100 possessions entre une équipe et son adversaire) de +16,4. Ce chiffre place déjà Wembanyama dans un territoire complètement dingue, car il est supérieur à tout ce qu’ont ancré sur une saison complète des joueurs comme LeBron James, Shaquille O’Neal, Kobe Bryant, Nikola Jokic, Dirk Nowitzki, Giannis Antetokounmpo ou Dwyane Wade. Lire ce nom-là à côté de ceux-là suffit déjà à résumer l’ampleur de ce qu’il est en train de faire.

Évidemment, il faut garder un peu de mesure. Victor Wembanyama tourne à 29 minutes par match, ce qui compte forcément dans l’analyse. Les comparaisons brutes avec les pics de LeBron ou d’autres monstres historiques demandent donc de la prudence. L’idée n’est pas de dire qu’il a déjà eu une meilleure saison que ces légendes dans l’absolu.

Mais sur la capacité à faire exploser le rendement des line-up qu’il dirige, la performance est assez ahurissante. C’est ce qui rend son cas aussi fascinant : il n’est même pas encore à son sommet, mais flirte déjà avec des standards qu’une immense partie des plus grands noms de l’histoire n’a jamais atteints.

À ce rythme, l’idée de voir Wembanyama devenir le premier joueur à atteindre un Net Rating de +20 à son prime n'est pas si folle. Le record reste aujourd’hui celui de Stephen Curry en 2015-2016, à +18, preuve de la saison extraordinaire qu'avait le MVP unanime cette saison-là.

Victor Wembanyama, le premier DPOY à l'unanimité ?