Victor Wembanyama, le premier DPOY à l’unanimité ?

Si son sacre ne fait aucun doute, l'intérieur des San Antonio Spurs Victor Wembanyama se verrait bien comme le premier DPOY à l'unanimité.

Sauf immense surprise, Victor Wembanyama va remporter, pour la première fois de sa carrière, le trophée de meilleur défenseur de l'année en NBA. En atteignant la barre des 65 matches cette saison, l'intérieur des San Antonio Spurs a validé sa candidature pour cette récompense individuelle.

Et le DPOY ne devrait pas échapper au prodige français. Cependant, une question se pose tout de même : le jeune talent de 22 ans va-t-il l'emporter à l'unanimité des votants ? Jusqu'à maintenant, dans l'histoire de cette distinction depuis sa création en 1982-1983, personne n'a jamais gagné à l'unanimité.

De son côté, Wembanyama imagine ce scénario pour son premier sacre.

"Si je vais être surpris si je ne gagne pas le DPOY à l'unanimité ? Oui, je le serais. Qui sont les autres favoris ?", a lancé Victor Wembanyama face à la presse.

Devant lui, les journalistes ont cité les noms de Chet Holmgren, Scottie Barnes, Ausar Thompson ou encore Stephon Castle. Rudy Gobert aurait également pu intégrer cette liste. Sur le papier, Holmgren et Barnes sont les deux principales menaces pour éventuellement chiper des premières places au Tricolore.

Mais avec son niveau défensif particulièrement impressionnant, Victor Wembanyama pourrait bel et bien marquer l'histoire.

Victor Wembanyama officiellement en course pour le MVP, le DPOY et un cinq All-NBA