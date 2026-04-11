Victor Wembanyama officiellement en course pour le MVP, le DPOY et un cinq All-NBA

Merci à la finale de la NBA Cup ! En disputant cette rencontre qui n’est pourtant pas comptabilisé dans les statistiques, Victor Wembanyama est sûr de finir avec 65 matches, le seuil minimum pour être considéré pour les trophées de fin de saison. Le Français en a pourtant joué 64 sans cette finale à Vegas. Il aurait pu atteindre la barre des 65 en prenant part à la dernière sortie des San Antonio Spurs de toute façon. Mais le voilà donc déjà éligible après avoir cartonné les Dallas Mavericks la nuit dernière en leur posant 40 points et 13 rebonds sur la truffe en seulement 26 minutes. Il a aussi ajouté 5 passes et 2 blocks.

Le natif du Chesnay a tout de même pris un risque. En effet, il n’était pas encore complètement remis de sa blessure aux cotes contractée après avoir reçu un coup contre les Philadelphia Sixers. Il a d’ailleurs grimacé plusieurs fois pendant la partie, se tenant la zone blessée. « J’ai essayé de la protéger la plus possible tout en respectant l’intégrité du jeu », assurait la superstar. « Mais ça allait, ça ne m’a pas tant gêné que ça. »

Et à ce stade, il n’y a presque plus que son propre corps pour le ralentir. Ses adversaires, eux, sont dépassés. Victor Wembanyama s’est affirmé comme l’un des meilleurs joueurs du monde cette saison. Un prétendant au MVP. Il estime d’ailleurs être le favori et n’a pas hésité à faire sa pub dans les médias. Ses paires lui préfèrent Shai Gilgeous-Alexander et, sauf surprise, le Canadien devrait être nommé pour la deuxième année d’affilée. En revanche, Wembanyama va très probablement s’adjuger le DPOY, potentiellement à l’unanimité. Il sera aussi présent dans le premier cinq de la saison.

CQFR : Wembanyama termine fort, les Celtics égalent un record !