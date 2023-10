Les résultats de la nuit en pré-saison NBA, celle de Victor Wembanyama

Cavaliers @ Pacers : 104-109

Flamengo @ Magic : 76-109

Hawks @ Sixers : 106-120

Wizards @ Raptors : 98-134

Pistons @ Mavericks : 104-114

Heat @ Rockets : 104-110

Grizzlies @ Bucks : 116-124

Spurs @ Warriors : 122-117

Lakers : jusqu’où peut aller le phénomène Austin Reaves ?

Victor Wembanyama fait encore son show, les Bucks chauffent

- Sur cette pré-saison, Victor Wembanyama n'a absolument pas calmé la hype autour de lui. Particulièrement intéressant, le Français a encore brillé face aux Golden State Warriors lors de la victoire des San Antonio Spurs (122-117).

En 21 minutes, l'intérieur a marqué 19 points (8/19 aux tirs) avec également 4 rebonds et surtout 5 contres ! Face à des Dubs invaincus jusqu'à maintenant, le Tricolore a imposé sa loi lors d'un premier quart-temps où il a dominé les débats pour creuser l'écart.

En face, les Warriors ont peiné à trouver le bon tempo. Stephen Curry (11 points à 2/11), Klay Thompson (9 points à 3/13) et même Andrew Wiggins (5 points à 2/8) ont arrosé. En sortie de banc, Moses Moody (18 points), Dario Saric (17 points) et Jonathan Kuminga (13 points) ont eu le mérite de limiter les dégâts.

Mais dans le sillage de Wembanyama, les Texans ont donc fait la différence, avec notamment les apports de Jeremy Sochan (7 points, 11 rebonds, 6 passes décisives) ou encore de Zach Collins (13 points).

Wemby blocks Klay and then throws it down on the other end 😤 pic.twitter.com/3W64CxzcHf — Bleacher Report (@BleacherReport) October 21, 2023

- Dans le même temps, les Milwaukee Bucks ont pris le meilleur sur les Memphis Grizzlies (124-116). Et il s'agissait de la grande première du Big Three de cette équipe avec le retour à la compétition de Khris Middleton. L'ailier a seulement joué 12 minutes et aura bien évidemment besoin de temps.

A l'inverse, Giannis Antetokounmpo (26 points, 7 rebonds) et Damian Lillard (19 points) sont déjà en forme. Le Greek Freak a déjà dominé son monde en l'espace de 27 minutes sur le parquet. Il faut aussi noter l'impact positif de Marjon Beauchamp (18 points à 7/9) pour l'emporter dans le money-time.

Du côté des Grizzlies, Desmond Bane (24 points) semble prêt à prendre ses responsabilités. Marcus Smart (11 points, 6 passes décisives) a joué son rôle sur 24 minutes, tout comme le jeune Ziaire Williams (15 points). Par contre, Jaren Jackson Jr (7 points, 4 rebonds) va devoir monter en puissance rapidement...

Les Raptors invaincus, Melton vole la vedette à Embiid

- Et si les Toronto Raptors devenaient l'équipe surprise du début de la saison ? En tout cas, sur cette préparation, les Canadiens affichent un bilan parfait (4-0) avec une large victoire contre les Washington Wizards (134-98).

Avec un Scottie Barnes (23 points) avec des responsabilités plus importantes, les Raptors ont déroulé. Pour épauler le jeune talent, Pascal Siakam (19 points) et OG Anunoby (15 points) ont également affiché un visage intéressant.

Et du côté des Wizards ? Des briques, encore et encore ! Après son show contre les Knicks, Jordan Poole (7 points à 1/15) n'a pas réussi à régler la mire. Malgré son impact défensif, Bilal Coulibaly (2 points à 1/5) n'a pas été plus en réussite. Deni Avdija (18 points, 7 rebonds), Tyus Jones (11 points) et Eugene Omoruyi (16 points) se sont contentés de sauver l'honneur.

Wizards : Jordan Poole, la revanche ou le flop ?

- Toujours sans James Harden, les Philadelphia Sixers ont terminé cette préparation sur une victoire contre les Atlanta Hawks (120-106). Malgré un duo Trae Young (19 points à 5/16) - Dejounte Murray (12 points à 5/14) maladroit, les Hawks ont longtemps résisté sur cette rencontre. Avant de subir le money-time...

Pour les Sixers, Joel Embiid (21 points) a compensé sa maladresse (3/12) avec une agressivité positive pour obtenir de nombreuses fautes. Malgré le bel apport de Tyrese Maxey (15 points, 12 passes décisives), l'homme de ce match se nomme De'Anthony Melton : 29 points à 11/16 aux tirs.

- Et si les Houston Rockets n'étaient pas si mauvais cette saison ? Sur cette préparation, les Texans, avec un bilan de 4-1, ont terminé avec un succès contre le Miami Heat (110-104). Bon, clairement, les deux équipes n'avaient pas les mêmes objectifs...

Alors que les titulaires ont eu un temps de jeu limité chez les Floridiens (avec Jimmy Butler absent), Ime Udoka a testé ses rotations pour la saison régulière. Malgré les paniers de Tyler Herro (13 points) et l'apport de RJ Hampton (17 points), le Heat a finalement cédé.

Il faut dire que le duo Fred VanVleet (20 points, 6 passes décisives) - Jalen Green (20 points) a donné satisfaction. Et surtout, Alperen Sengun (16 points, 12 rebonds) a réalisé un véritable chantier. En sortie de banc, Amen Thompson (19 points, 7 rebonds) a également laissé une très bonne impression.

Le coup de chaud de Hield, Irving a pris ses responsabilités

- Malgré ses 28 points, Donovan Mitchell n'a pas été suffisant pour faire gagner les Cleveland Cavaliers face aux Indiana Pacers (104-109). Offensivement, le meneur a pourtant fait de son mieux, tout comme Evan Mobley (18 points, 8 rebonds). Mais sans Darius Garland et Jarrett Allen, l'équipe a eu du mal dans ses rotations.

Chez les Pacers, Tyrese Haliburton (14 points, 9 passes décisives) monte doucement en puissance. Alors qu'Obi Toppin (17 points, 9 rebonds) s'est également signalé, Indiana a fait la différence grâce au coup de chaud de Buddy Hield : 20 points, 6/8 à trois points, en 18 minutes.

OBI TOPPIN BETWEEN-THE-LEGS SLAM 🔥 pic.twitter.com/ZeeMhbgBZi — Bleacher Report (@BleacherReport) October 20, 2023

- Sans Luka Doncic, les Dallas Mavericks se sont tout de même imposés face aux Detroit Pistons (114-104). En l'absence du Slovène, Kyrie Irving (17 points, 11 passes décisives et 8 rebonds) a pris ses responsabilités pour mener cette équipe.

A ses côtés, Josh Green (22 points) et Dereck Lively (14 points, 5 rebonds) ont également affiché un visage séduisant. Du côté des Pistons, les jeunes ont eu un temps de jeu limité. Maladroit, Cade Cunningham (7 points à 3/10) a peu pesé, tout comme Jaden Ivey (7 points). A noter que Killian Hayes se trouvait au repos.

- Enfin, l'Orlando Magic s'est amusé face à Flamengo (109-76). Malgré l'absence de tous les joueurs majeurs, les Floridiens ont survolé les débats. Avec des différences réalisées par Trevelin Queen (24 points) et Jett Howard (21 points). On ne va pas se mentir, il n'y a pas grand-chose à retenir de cette rencontre...

