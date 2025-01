Victor Wembanyama, Nikola Jokic voit très grand pour lui !

Les matches passent, Victor Wembanyama enchaîne les grandes performances et ses pairs hallucinent... La nuit dernière, le Français a été le grand artisan de la victoire des San Antonio Spurs face aux Denver Nuggets (113-110).

Malgré 8 turnovers, le prodige de 20 ans a rendu une copie XXL : 35 points (à 14/21 aux tirs), 18 rebonds et 4 passes décisives. Pour ne rien gâcher, il a également réalisé une interception déterminante en fin de partie pour sceller ce succès.

Face à lui, Nikola Jokic a été impressionné. Et après James Harden, c'est au tour du Serbe de voir très grand pour le futur de Wembanyama.

"Je crois qu'il est meilleur que l'an dernier. Et je pense qu'il va devenir encore plus fort. C'est un joueur spécial. Il est unique en son genre et on se souviendra de lui pour toujours", a sobrement commenté Nikola Jokic en conférence de presse.

Un tel compliment venant d'un triple MVP NBA (bientôt quadruple ?), c'est beau. Mais effectivement, la montée en puissance de Victor Wembanyama s'impose comme une évidence. Et surtout, elle se traduit aussi par de meilleurs résultats collectifs pour les Spurs.

L'avenir s'annonce radieux pour le Tricolore.

