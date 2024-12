Pour sa deuxième année en NBA, Victor Wembanyama a participé à son premier match de Noël. Et face aux New York Knicks (114-117), l'intérieur des San Antonio Spurs a signé une copie XXL : 42 points, 18 rebonds, 4 passes décisives et 4 contres.

Avec cette performance, le Français est devenu le 3ème meilleur marqueur de l'histoire de la Ligue pour ses débuts à Noël derrière Wilt Chamberlain (45) et Tracy McGrady (43). Mais le prodige de 20 ans n'a pas réussi à offrir la victoire à son équipe.

Et plutôt que de retenir sa prestation individuelle, le Tricolore a été frustré par ce revers.

"Je ne connais pas vraiment l'histoire des meilleurs matches de Noël. En ce moment, je pense seulement à ce match et je me dis que nous étions proches, mais que nous nous sommes parfois relâchés sur certains aspects...

Je ne pense pas qu'il s'agissait d'une question de momentum. C'était un match de chiens. Sur la fin - avec 5 ou 3 minutes à jouer - nous les avons laissés prendre des rebonds. Nous les avons un peu trop laissés nous bouger. C'est de cela qu'il s'agit.

Ils n'ont pas gagné contre nous parce qu'ils jouaient mieux au basket. Pas du tout. Nous avons prouvé que nous n'étions pas encore prêts. Nous en sommes là. C'est juste un interrupteur que nous devons actionner. Car je suis sûr que nous allons voir que ça marche et que nous allons devenir accros à cette façon de jouer.

C'est un gros effort de jouer comme ça, mais c'est aussi une grosse récompense", a résumé Victor Wembanyama face aux médias.

Compétiteur dans l'âme, Victor Wembanyama est obsédé par la victoire. Une envie nécessaire pour atteindre les sommets.

