Dans un début de saison sur courant alternatif, Victor Wembanyama reste capable de tutoyer les sommets. Et surtout, l’intérieur des San Antonio Spurs est un phénomène qui se rate rarement sur deux matches consécutifs.

Jeudi, l’international français a probablement réalisé l’une de ses plus mauvaises performances en NBA : 6 points (à 1/5 aux tirs) et 8 rebonds contre l’Oklahoma City Thunder (93-105). En manque de rythme, le #1 pick de la Draft NBA 2023 a connu des difficultés face à la défense agressive du Thunder.

Pour réagir à Halloween, Wembanyama avait une victime toute désignée : le Utah Jazz.

Et autant le dire tout de suite, le Tricolore n’a pas réglé tous ses problèmes sur cette rencontre. Il a eu une adresse moyenne (9/20) et a encore eu du mal à trois points (4/13). Mais sa copie reste bien évidemment XXL !

Car sur la victoire des Spurs (106-88), le phénomène de 20 ans a passé ses nerfs sur le Jazz. Dominateur dans tous les secteurs du jeu, Wembanyama a compilé 25 points, 9 rebonds, 7 passes décisives, 5 interceptions et 5 contres. Le second "five-by-five" en NBA du joueur de San Antonio.

Dans l’histoire, il devient donc le troisième joueur avec plusieurs "five-by-five" en carrière dans cette ligue. Après Hakeem Olajuwon (6) et Andrei Kirilenko (3). Les deux hommes l’ont respectivement fait en 1 238 et de 797 matches. Le Français vient seulement de jouer sa 76e rencontre...

Cette prestation historique est d’autant plus intéressante par rapport à la capacité de réaction du Français. Après une nuit très timide face à OKC (seulement 5 tirs tentés) et malgré ses difficultés à trois points, Wembanyama n’a pas hésité à prendre ses responsabilités.

Même s’il a été encore maladroit à longue distance, il insiste pour trouver son rythme. Ses 13 tentatives sont d’ailleurs son record personnel. Le natif du Chesnay a le feu vert de son coach Gregg Popovich pour dégainer de loin

"Il est plus un joueur au périmètre qu'un joueur au poste. Nous voulons qu'il soit capable de tout faire, d'isoler, de tirer, de tout faire. Mais nous ne pouvons pas tout faire en même temps. Cela dépend de la situation et de ce qui se passe", a résumé l’entraîneur des Spurs.

Une manière pour Popovich de permettre à Wembanyama de jouer libéré.

On vous raconte la première semaine de Victor Wembanyama pour sa saison sophomore !

Sur cette belle performance du vice-champion olympique de Paris 2024, il ne faut pas oublier l’impact de Chris Paul. Tout comme Wembanyama, le meneur a signé son meilleur match cette saison : 19 points, 10 passes décisives et 7 rebonds.

Entre les deux hommes, la relation se développe petit à petit sur le parquet. Et même à 39 ans, l’ex-joueur des Los Angeles Clippers a encore la capacité, sur certains soirs, à prendre le contrôle d’un match pour soulager son jeune coéquipier.

Avec les espaces libérés par Wembanyama, CP3 a la lecture pour apporter une autre "source de danger". Et il en a bien profité face au Jazz avec 14 de ses 19 points après la pause.

"Il a vraiment pris le match en main et cela a porté ses fruits. Et il ne l'a pas fait au hasard. Il a vu ce qu'ils essayaient de faire en première mi-temps et a anticipé leurs ajustements pour que nous puissions les achever dès la reprise. Je pense qu'il a compris qu'à ce moment-là, nous avions besoin qu'il marque des points, et c'est ce qu'il a fait", a salué Victor Wembanyama.

"J'ai joué quelques matches dans ma carrière. J'ai simplement dit à Victor : ‘Laisse-moi t'aider aussi’. On lui demande beaucoup", a estimé Chris Paul.