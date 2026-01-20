Victor Wembanyama réagit à sa sélection All-Star : « Je suis fier d’être le premier Français »

Victor Wembanyama, premier Français nommé starter au NBA All-Star Game, a réagit à cette sélection puis a signé une performance de haut niveau pour mener les Spurs à une victoire face au Jazz.

Victor Wembanyama a vécu une fin de journée et une soirée mémorables. Nommé pour la première fois starter au All-Star Game, il a ensuite répondu sur le parquet par une performance de haut vol, guidant sa franchise vers une victoire importante 123-110 face au Utah Jazz avec 33 points et 10 rebonds. La soirée conforte encore un peu plus sa place parmi l’élite.

Questionné sur sa réaction au moment où il a appris sa sélection dans le cinq majeur de l’Ouest pour le prochain All-Star Game, Victor Wembanyama n’a pas caché son émotion.

« J’étais content. J’étais vraiment heureux. Je n’étais pas sûr que mon nom allait apparaître, donc c’est génial. C’est juste une étape de plus. »

Plus encore, il a mesuré la portée du moment en réalisant qu’il devenait le premier Français nommé starter au All-Star Game.

« Apprendre que je suis le premier Français à y parvenir, ça me rend très fier. »

Quand un journaliste lui a reproché avec humour que son nom était annoncé "en dernier pour le drama", Wembanyama a souri : « Ça fait monter l’adrénaline juste avant le match, donc c’était positif. » Cette réaction détendue traduit une maturité surprenante pour un joueur encore jeune, capable de marier performance et plaisir de jouer sans se laisser parasiter par les attentes extérieures.

Une soirée de patron face au Jazz

Quelques heures après la nouvelle de sa sélection, Wembanyama a confirmé qu’il méritait bien sa place parmi les meilleurs. Dans le succès 123-110 contre Utah, il a livré une feuille de stats impressionnante : 33 points (dont 7 tirs à trois points), 10 rebonds, 2 interceptions et 2 contres en seulement 26 minutes, montrant autant son efficacité offensive qu’un impact global sur le jeu.

Ce genre de performance n’est pas un accident. Il s’inscrit dans une série de matchs de niveau All-Star où il trouve désormais sa régularité, en particulier derrière la ligne à trois-points où il est particulière efficace sur ses dernières sorties. Questionné sur le volume de tirs longue distance qu'il prend, il l'a expliqué simplement :

« C’est du cas par cas, mais je vois aussi des tendances sur la saison. Il y a des périodes où les équipes défendent différemment. Peut-être que certaines sont plus enclines à me laisser sur la ligne à trois points. Ce soir, par exemple, sur les pick-and-rolls, ils passaient en dessous. Donc je peux encore prendre ces tirs. » « J’ai la chance de pouvoir impacter le jeu de plusieurs manières. Je suis prêt à accepter n’importe quel rôle. Il y aura peut-être des périodes où je ne tenterai aucun tir à trois points pendant plusieurs matchs d’affilée. Ça peut arriver. Je ne pense pas que ce sera le cas, mais tout est possible. »

Wembanyama, confiance et leadership assumé

Interrogé sur son rôle de leader et l’autorité qu’il exerce dans le vestiaire, Wembanyama a offert une réponse humble mais déterminée lorsqu’un journaliste l’a questionné sur le respect qu’il gagne auprès de ses pairs :

« Est-ce que je gagne du respect ? Je suppose que oui, parce que l’équipe en gagne aussi. Aujourd’hui, on est vus comme une équipe dangereuse à affronter. »

Sans chercher à en faire trop, il a expliqué qu’il n’était pas focalisé sur les votes ou l’attention médiatique, étant « complètement plongé dans la saison » et concentré sur le travail collectif.

Avec cette combinaison de reconnaissance individuelle et de performance collective, Wembanyama continue d’établir sa trajectoire vers le sommet. À San Antonio, l’impact est immédiat : une série de victoires qui place les Spurs parmi les équipes à surveiller à l’Ouest.

Pour Victor, cette double soirée faite de fierté historique suivie d'une performance d’impact est peut-être le signe que sa maturité sportive est en train de rattraper son talent déjà exceptionnel.

