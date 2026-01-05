Victor Wembanyama se rapproche d’un retour avec les Spurs, selon des indications rassurantes venues du staff de San Antonio.

Comme prévu, l’absence de Victor Wembanyama ne devrait pas s’éterniser. Touché au genou et forfait lors des deux derniers matches, l’intérieur français se rapproche d’un retour à la compétition, comme l’a laissé entendre l’entraîneur des San Antonio Spurs. Un temps espéré contre les Raptors, Victor avait finalement fait l'impasse.

Interrogé en marge d’une séance média, Mitch Johnson s’est montré confiant sur l’évolution de l’état physique de son joueur.

« Vic va très bien. Je m’attends à ce qu’il voyage avec l’équipe. C’est du day-to-day et ce match contre Memphis est encore dans quelques jours, mais tout se passe bien. On a tous envie qu’il joue, et lui aussi. On le remettra sur le terrain dès que possible », a expliqué le coach des Spurs.

Une tendance qui se confirme

Ces déclarations confirment des signaux déjà positifs autour de Wembanyama, dont la blessure au genou n’avait pas été jugée sérieuse. Si aucune date précise de retour n’a encore été annoncée, la perspective de le revoir rapidement en tenue se précise.

Cette saison, Victor Wembanyama a disputé 20 rencontres, pour des moyennes de 24,5 points, 11,9 rebonds et 3,5 passes en 30 minutes par match. Les Spurs espèrent désormais pouvoir compter à nouveau sur leur joueur franchise sans précipiter les choses.

