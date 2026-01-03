Victor Wembanyama vers un retour très rapide

Les nouvelles sont très rassurantes concernant Victor Wembanyama. Touché au genou contre les New York Knicks (134-132) le 31 décembre, l'intérieur des San Antonio Spurs a rapidement rassuré son monde sur son état de santé.

Les examens médicaux ont confirmé les sensations de l'international français : il ne souffre d'aucun problème ligamentaire. Tout de même absent face aux Indiana Pacers (123-113) la nuit dernière, le prodige de 21 ans pourrait réaliser son grand retour... dès cette nuit contre les Portland Trail Blazers.

"Sur ce match (à Indiana, ndlr), c'était un déplacement rapide. C'était plus sage de le laisser à la maison pour s'assurer qu'il disposait de toutes les ressources et de tout le soutien possibles en étant là-bas. Nous sommes optimistes. Nous allons gérer la situation au jour le jour.

Un retour face à Portland ? C'est trop tôt pour le dire. Mais nous sommes confiants par rapport à ce que nous avons vu", a commenté le coach des Spurs Mitch Johnson.

Bien évidemment, les Texans ne prendront aucun risque avec le Tricolore. Surtout que sans lui, San Antonio se montre très performant : 10 victoires pour 3 défaites. Mais on devrait donc rapidement revoir Victor Wembanyama sur les parquets.

