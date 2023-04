Stephen Curry, Klay Thompson et Jordan Poole ont permis aux Golden State Warriors de faire l'histoire de la NBA.

Les Golden State Warriors ont dominé les San Antonio Spurs (130-115) la nuit dernière avec un véritable festival à trois points. Respectivement auteurs de 33, 31 et 27 points, Stephen Curry, Klay Thompson et Jordan Poole se sont régalés à longue distance.

Au total, sur la soirée, le trio a signé un 20/38 derrière l'arc. Ainsi, sur l'ensemble de l'exercice 2022-2023, les trois hommes ont compilé plus de 200 paniers primés. Un fait très rare dans l'histoire de la NBA !

En effet, Curry, Thompson et Poole sont devenus le second trio à le faire après James Harden, Eric Gordon et Ryan Anderson aux Houston Rockets en 2016-2017.

"C'est vraiment spécial de me retrouver dans la seconde équipe de l'histoire à faire ça. On se retrouve tout en haut en bonne compagnie", a savouré Poole. "Ce n'est pas facile de mettre 200 paniers à trois points sur une saison. Bravo à Jordan, il a tellement bossé tous les jours. La même chose pour Steph. C'est vraiment cool de le faire avec ces deux gars. Jordan est notre futur. Nous sommes tellement chanceux d'avoir eu un mec comme lui au #28 pick", a apprécié Klay Thompson.

Clairement, les Slasph Brothers ont trouvé leur petit frère. Une arme supplémentaire pour les Warriors pour punir leurs adversaires à longue distance. Et Golden State laisse encore son nom dans la légende la Ligue.

Jonathan Kuminga n’est pas que l’avenir des Warriors, il est aussi leur présent