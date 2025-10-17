Zaccharie Risacher cartonne et explique en quoi il a progressé

24-8-3 pour Zaccharie Risacher et des axes de progrès assumés. L'ex-rookie est prêt à tout casser pour sa deuxième saison en NBA.

En clôture de la présaison, Zaccharie Risacher a signé une ligne complète (24 points, 8 rebonds, 3 passes) malgré la défaite d’Atlanta contre Houston (115-133). Au-delà des stats, l’ailier français a expliqué ce qui a le plus changé pour lui avant d’attaquer sa deuxième saison NBA.

« Beaucoup de choses ont changé. L’essentiel, c’est que j’ai bien plus d’expérience. J’ai réalisé une bonne saison rookie où j’ai appris de mes coéquipiers. J’étais sur le terrain, j’ai eu des minutes, j’ai joué dur et j’ai essayé de gagner des matches. J’ai tellement appris de ma saison rookie. »

Puis il ajoute : « Je deviens plus à l’aise avec l’équipe et avec la vie d’un joueur NBA. » a détaillé Zaccharie Risacher après le match.

Zacch on what’s the biggest difference for him from last preseason to this preseason: “The main thing is I have a lot of experience. I learned so much from my rookie season” “I’m getting more comfortable with the team and the life of an NBA player” pic.twitter.com/yJ43y15PSL — Malik Brown (@_MalikATL) October 17, 2025

Quin Snyder souligne, lui, sa montée en puissance dans la lecture et la variété offensive :

« Il fait des lectures vraiment rapides. Il y a eu une action où on a lancé devant et il a rentré un trois points, une autre où on a lancé devant pour un lay-up. La variété de son jeu offensif grandit.

Ce n’est pas juste lui qui prend un jump shot ou qui court en transition, deux choses très importantes, mais sa capacité à se connecter et à jouer avec les autres. On voit plus de variété, et parfois sans le ballon. »

Pour des Hawks ambitieux, la progression de ces "détails" de Zaccharie Risacher, décisions, rythme, connexions, est un levier clé dès pour la saison à venir.

Zaccharie Risacher might be ready for a Year 2 leap pic.twitter.com/cxN5gNLeTt — NBA University (@NBA_University) October 17, 2025

Zaccharie Risacher peut-il jouer small ball 5 ?