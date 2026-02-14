Zaccharie Risacher, ses confidences sur les rumeurs de trade

Présenté comme un candidat à un départ en janvier, le jeune talent des Atlanta Hawks Zaccharie Risacher est revenu sur les rumeurs de trade.

Malgré les mouvements réalisés en février par les Atlanta Hawks, Zaccharie Risacher n'a pas bougé lors de la deadline des trades. Pourtant, le nom du Français a circulé dans les rumeurs. Pendant plusieurs semaines, l'ailier a été associé aux Dallas Mavericks pour un échange avec Anthony Davis.

Il y a eu des discussions entre les deux franchises, mais elles n'ont pas abouti sur un accord. L'intérieur a finalement pris la direction des Washington Wizards. Et le Tricolore fait toujours partie du projet des Hawks.

Auprès de L'Equipe ce samedi, Risacher est revenu sur cette période.

"Les trades, on a beau dire que c'est un business, que personne n'est irremplaçable, c'est toujours particulier de le vivre de l'intérieur. (...) Cette année, je comprends encore mieux le système de la NBA, et c'est sûr que ça choque toujours un peu. C'est impressionnant, mais il faut s'habituer.

Comment j'ai vécu cette période ? Comme je l'ai dit, c'est quelque chose d'un peu particulier. Je parlais de mes coéquipiers, mais aussi pour moi-même. L'objectif est de rester concentré sur le prochain entraînement, le prochain match.

Ma manière à moi de couper du monde extérieur, c'est d'aller à la salle tous les jours. C'est un peu mon médicament. Enfin... pas un médicament, car ça voudrait dire qu'il y a un problème. Je veux dire que ça me permet de me concentrer sur les bonnes choses, et de ne pas prêter attention aux rumeurs.

D'ailleurs, 50 % du temps, les rumeurs sont fausses. Donc si on commence à trop réfléchir, c'est un calvaire", a expliqué Zaccharie Risacher, en marge du All-Star week-end.

A seulement 20 ans, Zaccharie Risacher continue de s'adapter à sa nouvelle vie en NBA. Sur la suite de cette saison, il sera en tout cas intéressant de suivre le développement du Tricolore sous les ordres de Quin Snyder.

