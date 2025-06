Ace Bailey et le Utah Jazz, ça ne sent pas bon

Ace Bailey a eu du mal à cacher son amertume d’être drafté par le Utah Jazz. Sa réaction à l’annonce de sa sélection et celle en interview ne laissent pas présager une collaboration heureuse.

Avec sa gestion quasi catastrophique du processus pre-draft (refus de faire interviews et workouts avec certaines équipes), il était la grosse interrogation de cette cuvée. Difficile à suivre, il semblait ne vouloir jouer que dans quelques rares équipes de son choix.

Le Jazz a donc tenté sa chance avec son cinquième choix. Un choix qui n’a visiblement pas été discuté en amont avec Ace Bailey et son camp.

L’ailier de Rutgers avait en effet l’air décomposé à l’annonce de sa sélection par Utah :

Ace Bailey looks like he’s about to cry 😭😭😭 pic.twitter.com/uUSv48PJqb

Interrogé après sa draft, il n’a pas vraiment rassuré le front-office et les fans d’Utah. Un journaliste lui a demandé ce qu’ils disaient à ceux qui croient qu’il n’est pas heureux d’aller dans l’Utah. Le propos n’est pas clair, mais ne transpire pas la joie ni n’incite vraiment à l’optimisme, tout comme son attitude :

« Je peux contrôler ce que je peux contrôler. Ils (ceux qui disent qu’il ne veut pas aller au Jazz) pensent ce qu’ils pensent. Mais mon équipe et moi… Je me concentre sur le basketball et ils font ce qu’ils font, donc ça arrive. »

Ace Bailey on going to Utah:

"I can control what I can control. They feel how they feel. But my team and me, me focusing on basketball and them doing what they're doing, so it happens" pic.twitter.com/aHkz7QFBVR

— Oh No He Didn't (@ohnohedidnt24) June 26, 2025