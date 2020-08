Andre Iguodala sait quand il a prévu d’arrêter sa carrière

Comme Kevin Durant et Shaun Livingston l'été dernier, les Warriors ont perdu un cadre. Un cadre historique. Afin de ne pas se mettre dans le rouge, les Dubs ont été contraint de se séparer d'Andre Iguodala. Triple champion NBA, MVP des Finales 2015, Iggy a été expédié à Memphis où il n'aura finalement jamais joué. Depuis la deadline, c'est avec Miami qu'il a retrouvé les parquets. Et quelques couleurs.

À 36 ans, il apporte toujours sur une vingtaine de minutes. Dans un contexte évidemment différent de Golden State. Au Heat, il doit encadrer la jeunesse dorée (Nunn, Herro, Robinson, Adebayo). En playoffs, son expérience sera la bienvenue si son équipe veut créer la surprise et donner raison à Draymond Green.

Reste que l'ancien des Sixers et des Nuggets n'est plus tout jeune. La retraite n'est plus si loin. Souvent, il a même plaisanté sur le sujet. Cette fois-ci, Andre Iguodala semble sérieux quand on lui demande s'il y pense déjà.

"J'ai encore un ou deux ans devant moi. Cette fois, je suis sérieux. J'en ai encore deux", dit-il.

Une réponse en adéquation avec la durée de son contrat. En débarquant au Heat, il a immédiatement prolongé pour deux saisons. Et 30M de dollars. C'est évidemment un aspect non négligeable. La première est garantie, la seconde soumise à une team option. Il aura donc l'opportunité de se retirer dans un an. S'il ne décide pas de faire une ultime pige en 2021-22. Aux Warriors par exemple...

