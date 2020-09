Avant de quitter la bulle, Chris Paul se lâche et allume un arbitre !

Chris Paul n'a pas retenu ses émotions après l'élimination de l'Oklahoma City Thunder. Le meneur a été logiquement affecté par la défaite face aux Houston Rockets (102-104) lors du Game 7 du premier tour des Playoffs. Mais avant de quitter cette bulle à Disney, le vétéran de 35 ans a tout de même poussé un coup de gueule. L'ancien joueur des Los Angeles Clippers n'a pas digéré l'arbitrage de Scott Foster. Pour tout de suite avoir en tête le contexte, les deux hommes ont un passif. En effet, cet arbitre a eu un vrai souci avec CP3, James Harden et aussi Mike D'Antoni par rapport à un match perdu par Houston face aux Los Angeles Lakers en février 2019. Plus globalement, Paul a perdu ses 10 derniers matches de Playoffs sous l'arbitrage de Foster. Et cette fois-ci, le meneur n'a pas apprécié un "delay of game" sifflé contre lui.

"Scott Foster a marché vers moi et m'a dit : 'Chris, tu n'as pas besoin de faire ça (gagner du temps avec ses lacets pour revoir un ralenti, ndlr). Je vais faire essuyer le parquet'. Ok, cool. Donc, je terminais de faire mes lacets et il a quand même sifflé. Cette connerie n'a aucun sens. Il... je ne sais pas. Nous aurions pu gagner ce match, mais cette situation... la Ligue sait très bien. Ils vont me mettre une amende. J'ai mentionné son nom, nous savons tous l'histoire", a déploré Chris Paul face à la presse.

Chris Paul, le respect retrouvé

Pour revenir sur cette action, ce "delay of game" a été sifflé à Paul alors que les assistants pour essuyer le parquet étaient toujours en action. Mais l'arbitre a donc jugé que CP3 retardait la reprise du jeu. Et dans la foulée, Harden a sanctionné OKC en transformant ce lancer-franc gratuit. Un incident qui ne va pas apaiser les regrets de Chris Paul.